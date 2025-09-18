Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Negatív spirálba kerültél? Íme 4 jótanács a pozitív gondolkodás megteremtéséhez

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 14:45
Időről időre mindannyian belekerülünk abba a bizonyos marcangoló negatív spirálba, amiben könnyebbnek tűnik egyre lejjebb süllyedni, sem mint kikecmeregni. Pedig egyáltalán nem lehetetlen még azelőtt leállítani a folyamatot, hogy teljesen beszippantana. A pozitív gondolkodás alapvető lépéseivel neked is hamar sikerülhet.
László Juli
A szerző cikkei

Mindenkit más és más esemény, szituáció vagy lelki nehézség borít ki, és húz a mélybe, ezek az életünk részei, melyek nélkül talán esélyünk sem lenne megtapasztalni a boldog pillanatokat. Kevésbé felemelő tapasztalatokra tehát szükségünk van, hiszek ezek tanítanak és visznek előre, nem árt azonban, ha tudjuk, hogyan kezeljük őket megfelelően. Némi pozitív gondolkodással például nemcsak elviselhetőbbé válhatnak a problémák, de gyorsabban is felülkerekedhetünk rajtuk. 

Pozitív gondolkodás a mindennapokban.
A pozitív gondolkodás nem veleszületett képesség, a gondolataink alakíthatók és formálhatók.
Fotó: SewCreamStudio /  Shutterstock 

Alakítsd ki 4 lépésben a pozitív gondolkodás rutinját:

1. Öntsd szavakba pontosan, mi történik veled!

Amikor negatív spirálba kerülünk, gyakran nem látunk tisztán a minket beborító „ködtől”, pedig hatalmas segítség lehet, ha képesek vagyunk megállni egy percre, felmérni és megfogalmazni, hogy milyen helyzetben vagyunk is éppen. Feltehetjük a következő kérdéseket: vajon mi vezetett ide? Mit üzen ez a szituáció és az érzéseink? Ismétlődő forgatókönyvről van szó? Honnét jönnek a negatív gondolatok? A múlt tapasztalatai vagy a jövőtől való félelem táplálja őket? Ha ezeket nemcsak megfogalmazzuk, de le is írjuk, az nagyon sokat segíthet a belső folyamatok megértésében.

2. Fogadd el a benned kavargó negatív érzéseket!

Ha megvannak a kérdésekre a válaszok, egyszerűen csak helyezkedjünk bele a jelenlegi érzelmi állapotunkba, és fogadjuk el, hogy szomorúak, rossz kedvűek, feszültek, dühösek, ingerültek, motiválatlanok vagyunk, vagy éppen kilátástalansággal küzdünk. Nem az a lényeg ugyanis a nehézségek közepette, hogy minél hamarabb megszabaduljunk a „rossz dolgoktól”, hanem, hogy megéljük őket, és megértsük mit üzennek. Ilyen módon sokkal hamarabb továbbléphetünk, mintha elnyomnánk a nehézségeket.

Pozitív gondolkodás
Bárki megtanulhatja a pozitív gondolkodás kialakításához szükséges lépéseket.
Fotó: sun ok /  Shutterstock 

3. Csavarj egyet a korábbi nézőpontodon!

A legtöbben azért maradnak benne hosszú ideig a negatív spirálban, mert túlagyalnak, illetve csak és kizárólag egy szemszögből nézik az eseményeket, és különféle okokból, de képtelenek nézőpontot váltani, pedig ez a módszer szinte mindent megváltoztathat. Itt egy egyszerű példa: ha nem sikerült jól egy munkahelyi feladat, ahelyett hogy azt ismételgetnénk magunkban, hogy mennyire ügyetlenek vagyunk, érdemes arra összpontosítani, hogy ez is egy tapasztalat, ami segíteni fog abban, hogy a következő alkalommal jobban csináljuk. Az ilyen hozzáállás kialakítása persze időbe telhet, és gyakorlást is igényel, de akárcsak a test, úgy az agy edzése is meghozhatja a várt eredményeket. A lényeg, hogy a destruktív gondolatok helyett többségében konstruktívak vezéreljenek.

4. Légy hálás azért, ami megadatott!

Mindehhez az állapothoz közelebb kerülhetünk, ha rendszeresen gyakoroljuk a hálát. Ennek legjobb módja a hálanapló vezetése, amibe esténként vagy reggelente összefoglalhatjuk, mik azok a dolgok, amikért aktuálisan köszönetet mondhatunk. Ha problémánk van az írással, gondolati szinten is megjeleníthetjük őket, de akár fel is sorolhatjuk egy szerettünknek. Ez segíthet átértékelni azt, amink van, és azokra a dolgokra koncentrálni, amik örömet adnak az életben.

Érdekel, hogyan függ össze a hála a boldogság mindennapi megélésével? Akkor nézd meg ezt a videót is:

