Segít átértékelni és megélni az örömöt a rohanó világban – 5 ok, amiért érdemes hálanaplót vezetni

A hála egyfajta „köszönetérzés”, ami általában akkor bukkan fel bennünk, amikor valamilyen jó dolog történik velünk, gyakran olyan események, melyeket nem veszünk magától értetődőnek. Ebből kifolyólag kapcsolódhat más emberekhez, magához az élethez, a természethez, felsőbb erőkhöz, és önmagunkhoz is. A hála érzésére, és legfőképpen megélésére nagy szükségünk lenne a mindennapokban. Ebben lehet a segítségünkre a hálanapló vezetése.

A hálanaplót akár napközben is bővíthetjük, ha van egy kis időnk arra, hogy egyedül legyünk

Fotó: Dragon Images / Shutterstock

5 dolog, amiért már ma vágj bele a hálanapló írásába

Írni nemcsak jó, de testi-lelki szinten is egészséges, nem véletlenül hallunk egyre többet arról, hogy felnőttként is érdemes naplót vezetni, és akár napi gyakorisággal feljegyezni, mi történt velünk, milyen érzések, gondolatok kavarognak bennünk. Mindez ugyanis rengeteg pszichológiai folyamatot indíthat be, és amellett, hogy idővel fontos összefüggések rajzolódhatnak ki, tisztábban láthatunk, hiszen ami belül zajlik, azt magunkon kívülre, azaz szó szerint a papírra helyezhetjük. Valami hasonló történik akkor is, amikor hálanapló írására adjuk a fejünket, ami sok egyéb pozitívumot is hozhat az életünkbe.

1. Csökkenhet a stressz-szint

A hálanapló vezetése hozzájárulhat a bennünk felgyülemlő feszültség oldásához, és ahhoz, hogy képesek legyünk a nehéz érzéseket letenni, elengedni. Az írás önmagában is sokat segíthet ebben, ám ha elkezdjük felvázolni az életünket megszínesítő, hála érzését felszínre hozó megfigyeléseket és eseményeket, azzal növelhetjük az elégedettségünket, és háttérbe szoríthatjuk a stresszt.

2. Jobban alhatunk tőle

Ha elalvás előtt felidézzük a nap legszebb részeit, azzal egyfajta feldolgozási folyamatot indítunk el: rendszerezzük a történéseket, a gondolatainkat és érzéseinket. Mindez hozzájárulhat a szorongás oldásához, ezáltal a nyugalom megteremtéséhez, az elcsendesedéshez, a minőségi pihenéshez, de még a szebb álmokhoz is.

A legideálisabb időpont a hálanapló írására az este, amikor túl a teendőkön a belső világunk felé fordulhatunk

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

3. Alakítja az érzelmeket

Ha napi szinten leírjuk, mik azok a dolgok, amikért hálásak lehetünk, azzal egy olyan új szokást alakíthatunk ki, amelyben a pozitív érzések és a jó dolgokra való fókuszálás kapja a főszerepet. Ezzel formálhatjuk a gondolkodásunkat, és tudatossá válhatunk az élet szépségeinek észrevételében. Ilyen módon gyakrabban élhetjük meg a boldogság érzését is.