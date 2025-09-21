Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Segít átértékelni és megélni az örömöt a rohanó világban – 5 ok, amiért érdemes hálanaplót vezetni

Segít átértékelni és megélni az örömöt a rohanó világban – 5 ok, amiért érdemes hálanaplót vezetni

hálanapló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:15
naplóíráshála
Tudtad, hogy a hála egy érzelem? És azt, hogy a hála rendszeres megélése javíthatja az életminőséget és hozzájárulhat a boldogság megteremtéséhez? Sok egyéb előny mellett ezért is lenne érdemes minden nap gyakorolni, például egy hálanapló segítségével.
László Juli
A szerző cikkei

A hála egyfajta „köszönetérzés”, ami általában akkor bukkan fel bennünk, amikor valamilyen jó dolog történik velünk, gyakran olyan események, melyeket nem veszünk magától értetődőnek. Ebből kifolyólag kapcsolódhat más emberekhez, magához az élethez, a természethez, felsőbb erőkhöz, és önmagunkhoz is. A hála érzésére, és legfőképpen megélésére nagy szükségünk lenne a mindennapokban. Ebben lehet a segítségünkre a hálanapló vezetése.

Hálanapló vezetése füzetbe.
A hálanaplót akár napközben is bővíthetjük, ha van egy kis időnk arra, hogy egyedül legyünk
Fotó: Dragon Images /  Shutterstock 

5 dolog, amiért már ma vágj bele a hálanapló írásába

Írni nemcsak jó, de testi-lelki szinten is egészséges, nem véletlenül hallunk egyre többet arról, hogy felnőttként is érdemes naplót vezetni, és akár napi gyakorisággal feljegyezni, mi történt velünk, milyen érzések, gondolatok kavarognak bennünk. Mindez ugyanis rengeteg pszichológiai folyamatot indíthat be, és amellett, hogy idővel fontos összefüggések rajzolódhatnak ki, tisztábban láthatunk, hiszen ami belül zajlik, azt magunkon kívülre, azaz szó szerint a papírra helyezhetjük. Valami hasonló történik akkor is, amikor hálanapló írására adjuk a fejünket, ami sok egyéb pozitívumot is hozhat az életünkbe. 

1. Csökkenhet a stressz-szint

A hálanapló vezetése hozzájárulhat a bennünk felgyülemlő feszültség oldásához, és ahhoz, hogy képesek legyünk a nehéz érzéseket letenni, elengedni. Az írás önmagában is sokat segíthet ebben, ám ha elkezdjük felvázolni az életünket megszínesítő, hála érzését felszínre hozó megfigyeléseket és eseményeket, azzal növelhetjük az elégedettségünket, és háttérbe szoríthatjuk a stresszt.

2. Jobban alhatunk tőle

Ha elalvás előtt felidézzük a nap legszebb részeit, azzal egyfajta feldolgozási folyamatot indítunk el: rendszerezzük a történéseket, a gondolatainkat és érzéseinket. Mindez hozzájárulhat a szorongás oldásához, ezáltal a nyugalom megteremtéséhez, az elcsendesedéshez, a minőségi pihenéshez, de még a szebb álmokhoz is.

Hálanapló írása otthoni nyugalomban.
A legideálisabb időpont a hálanapló írására az este, amikor túl a teendőkön a belső világunk felé fordulhatunk
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

3. Alakítja az érzelmeket

Ha napi szinten leírjuk, mik azok a dolgok, amikért hálásak lehetünk, azzal egy olyan új szokást alakíthatunk ki, amelyben a pozitív érzések és a jó dolgokra való fókuszálás kapja a főszerepet. Ezzel formálhatjuk a gondolkodásunkat, és tudatossá válhatunk az élet szépségeinek észrevételében. Ilyen módon gyakrabban élhetjük meg a boldogság érzését is. 

4. Segít értékelni az apró örömöket

A hálanapló remek tükröt tarthat elénk, ezért ajánlott gyakran lapozgatni, olvasgatni, akár látványosan ki is emelni bizonyos részeket. Így láthatjuk, mennyi öröm az ér az életben, legyen az egészen kicsi is. Azt is megtehetjük, hogy a fő pontok mellé jegyzetet készítünk, amiben részletesebben kifejtjük az érzéseinket. A hálanapló ilyen módon abban is segíthet, hogy napról napra jobban örüljünk az olyan egyszerű dolgoknak is, mint a napsütés, egy kedves mosoly a buszon, vagy egy segítőkész útba igazítás. 

5. Átértékelhetjük az életünket

Hosszú távú előnye és hozománya a hálanaplózásnak az öröm, elégedettség és hála folyamatos jelenléte az életünkben. Ezzel a szokással ugyanis nagy mértékben formálhatunk a gondolkodásunkon, a megszokott nézőpontjainkon, így egy sokkal kiegyensúlyozottabb életet kaphatunk.

Hogyan vágjunk bele?

  • Mindenekelőtt jelöljünk ki egy füzetet, és írjuk rá nagy betűkkel: „Hálanapló”. Érdemes minden napnak egy oldalt szentelni, ezek tetejére pedig az adott dátumot is felírni. 
  • Ezt követően tetszőlegesen pontokba vagy mondatokba szedve fogalmazzuk meg, mi az, amiért aznap hálásak lehettünk. Ez lehet valamilyen konkrét esemény, elismerés, eredmény, és olyan hétköznapi dolgok is, mint egy jó beszélgetés, ölelés, figyelmesség, amit mástól kaptunk, a szabadban töltött idő, a napsütés, az, hogy egészségesek vagyunk, tehát bármi, ami örömmel tölt el minket. 
  • A gyakorlatot végezhetjük reggelente, ekkor az előző nap eseményeit célszerű végiggondolni, vagy este, amikor a friss élményeket vehetjük górcső alá. 

Érdekel milyen további összefüggések vannak a hálanapló és az öröm között? Akkor nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu