Lehet, hogy meg fogsz lepődni, de ez a 3 csillagjegy a legjobb főnök

Időnként találkozni olyan főnökkel, aki csodálatos, és szinte alig várja, hogy kezdődjön a munkaidő. Nagyon sok tényező tesz valakit jó vezetővé, és bizonyos csillagjegyeknél ezek a tulajdonságok meg vannak írva. A legjobb főnökök képesek nagy csoportot vezetni anélkül, hogy küszködnének, stresszelnének vagy szétesnének. Komolyan beszélnek, amikor kell, és nagyon szervezettek. Másrészt a jó főnökök lazák, könnyen beszélgetnek, és talán egy kicsit viccesek is. Cseveghetünk velük a gondjainkról vagy problémáinkról, függetlenül attól, hogy azok munkával kapcsolatosak vagy sem, és ennek eredményeként kezdjük inkább embernek érezni magunkat, nem pedig névtelen, arctalan alkalmazottnak - írja a Bustle.

Nagyon sok tényező tesz valakit jó vezetővé, és bizonyos csillagjegyeknél ezek a tulajdonságok a csillagokba vannak írva Fotó: Pexels

Rák (június 21. - július 22.)

A Hold által uralt vízjelként a Rák szülöttjei meg tudják mondani, ha valaki kiégett, vagy amikor valamin változtatni kell, és hajlandók meghallgatni a dolgok jobbá tételére vonatkozó javaslatokat és ötleteket. Az ajtójuk mindig nyitva áll egy beszélgetésre. Nagyon szimpatikusak, és számot vetnek alkalmazottjaik életével. Ettől úgy érzed, bármit elmondhatsz nekik, és ha valami baj van, megvédenek és vigyáznak rád. A hozzáállásuk biztonságos teret teremt, ahol valódi embernek érzed magad, nem pedig csak egy fogaskeréknek a gépben. A Rák attól sem fél, hogy bepiszkolja a kezét. Egy zsúfolt műszak alatt megjelennek melletted, hogy segítsenek, és személyesen vesznek a szárnyaik alá, kiképeznek, amikor új vagy. Mivel a Rák annyira családcentrikus, keresni fogják a módját, hogy csapatot építsenek, például egy hangulatos vacsora vagy szórakoztató irodai buli megszervezésével. Ő az a főnök, aki miatt sírsz, ha munkahelyet váltasz, majd követed az Instagramon, mint egy jó ismerőst.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Mint intuitív vízjegy, a Skorpióknak van egy hatodik érzékük is, amikor irányításról van szó. Pontosan tudják, hogy kinek hol kell lennie és mikor, és a munkavégzés gyerekjátéknak tűnik számukra. Megjósolhatják a szerencsétlenséget, mielőtt az megtörténne, és nem tolerálják a rossz energiát a munkaterületen. Ha egy Skorpió a főnököd egy étteremben vagy üzletben, akkor heti beosztást készítenek, amelyen összeállítja a hasonló gondolkodású munkatársakat egy műszakban a végső munkafolyamat érdekében. Ha ő a cég vezérigazgatója, a Skorpió elveti a régi iskolai munkaszabályokat, amelyeket már nem érez megfelelőnek – például az értelmetlen értekezletek, amelyek akár egy e-mail formájában is elérik a céljukat –, és a megbeszélések szervesebb megközelítését választja. A Skorpiók értékelik a hűséget, így főnökként biztonságban leszel velük. Nem az a típus, aki bárkiről lemond, megértő, ha nem vagy a legjobb állapotban. Jobban látják az erősségeidet, mint te, és azt is tudják, hogyan kell kihozni belőled a legjobbat.