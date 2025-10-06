Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb kolléga – Messziről kerüld el őket

A horoszkóp sok mindent megmagyarázhat. Például azt is, miért akarsz néha sikítva kifutni a tárgyalóteremből. A munkahelyi viselkedésünket ugyanis jelentősen befolyásolhatja az, hogy milyen jegyben születtünk.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb kolléga

A horoszkóp szerint ugyanis, vannak csillagjegyek, akik igazi csapatjátékosok, mindig vidámságot hoznak a közös munkába, mások viszont... nos, fogalmazzunk úgy, hogy kihívás velük egy légtérben lenni. Most három olyan csillagjegyet mutatunk, akik nem a legegyszerűbb esetek.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akire jobb lesz vigyázni

Skorpió csillagjegy

Ez a csillagjegy, akik szinte már félelmetesen fókuszáltan végzik a munkájukat. Ha valamit a fejükbe vesznek, nem nagyon van az az akadály, ami megállíthatná őket. Ez egyrészt csodálatra méltó, másrészt viszont nehéz velük csapatban dolgozni, mert sokszor nem osztják meg, mit miért csinálnak, mit terveznek, vagy éppen mit gondolnak a közös projektről. Egy Skorpióval dolgozni olyan, mintha mindig egy sakkjátszmában lennél, csak épp nem tudod, melyik figura vagy. Ráadásul hajlamosak mindent személyes sértésnek venni és hosszú ideig képesek duzzogni vagy visszavágni. Akár passzív-agresszív módon is.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek viszont épp az ellenkezője a skorpióknak. Ők igazi társasági lények: mindig van egy jó sztorijuk, viccesek, pörgősek, és ők azok, akik feldobják a hétfő reggeli meetingeket. Viszont nem túl következetesek. Egyik pillanatban még lelkesen prezentálnak egy új ötletet, a következőben már valami más köti le a figyelmüket. Ha nincs elég kihívás vagy változatosság a munkában, az Ikrek gyorsan elveszíti az érdeklődését. A legnagyobb gond, hogy nehéz rájuk számítani hosszú távon.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán kolléga mindig reflektorfényben akar lenni. És ha nincs ott, akkor majd odaáll magától. Karizmatikus, magabiztos és gyakran tényleg remek ötletei vannak, de mindig egy kicsit túl sok. Elvárja, hogy elismerjük, még akkor is, ha éppen más vitte a hátán a munka nagy részét. Az Oroszlán nem feltétlenül rosszindulatú, csak annyira vágyik az elismerésre, hogy közben észre sem veszi, mennyire elnyom másokat. Ha valaki más kap dicséretet, az szinte személyes sértés neki.