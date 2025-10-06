Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb kolléga – Messziről kerüld el őket

A horoszkóp sok mindent megmagyarázhat. Például azt is, miért akarsz néha sikítva kifutni a tárgyalóteremből. A munkahelyi viselkedésünket ugyanis jelentősen befolyásolhatja az, hogy milyen jegyben születtünk.
A horoszkóp szerint ugyanis, vannak csillagjegyek, akik igazi csapatjátékosok, mindig vidámságot hoznak a közös munkába, mások viszont... nos, fogalmazzunk úgy, hogy kihívás velük egy légtérben lenni. Most három olyan csillagjegyet mutatunk, akik nem a legegyszerűbb esetek.
Ez a csillagjegy, akik szinte már félelmetesen fókuszáltan végzik a munkájukat. Ha valamit a fejükbe vesznek, nem nagyon van az az akadály, ami megállíthatná őket. Ez egyrészt csodálatra méltó, másrészt viszont nehéz velük csapatban dolgozni, mert sokszor nem osztják meg, mit miért csinálnak, mit terveznek, vagy éppen mit gondolnak a közös projektről. Egy Skorpióval dolgozni olyan, mintha mindig egy sakkjátszmában lennél, csak épp nem tudod, melyik figura vagy. Ráadásul hajlamosak mindent személyes sértésnek venni és hosszú ideig képesek duzzogni vagy visszavágni. Akár passzív-agresszív módon is.
Az Ikrek viszont épp az ellenkezője a skorpióknak. Ők igazi társasági lények: mindig van egy jó sztorijuk, viccesek, pörgősek, és ők azok, akik feldobják a hétfő reggeli meetingeket. Viszont nem túl következetesek. Egyik pillanatban még lelkesen prezentálnak egy új ötletet, a következőben már valami más köti le a figyelmüket. Ha nincs elég kihívás vagy változatosság a munkában, az Ikrek gyorsan elveszíti az érdeklődését. A legnagyobb gond, hogy nehéz rájuk számítani hosszú távon.
Az Oroszlán kolléga mindig reflektorfényben akar lenni. És ha nincs ott, akkor majd odaáll magától. Karizmatikus, magabiztos és gyakran tényleg remek ötletei vannak, de mindig egy kicsit túl sok. Elvárja, hogy elismerjük, még akkor is, ha éppen más vitte a hátán a munka nagy részét. Az Oroszlán nem feltétlenül rosszindulatú, csak annyira vágyik az elismerésre, hogy közben észre sem veszi, mennyire elnyom másokat. Ha valaki más kap dicséretet, az szinte személyes sértés neki.
De ezek csak általános jellemzések. Nem minden Skorpió, Ikrek vagy Oroszlán ilyen, és bármelyik jegynek lehet rossz napja (vagy rossz főnöke). Az viszont biztos, hogy bizonyos viselkedési minták gyakrabban előfordulnak az egyes jegyek képviselőinél. A horoszkóp nem mentség a kellemetlen viselkedésre, de érdekes tükör lehet. Talán jobban megértjük, miért nehéz együtt dolgozni valakivel.
Természetesen nemcsak ez a három csillagjegy lehet kihívás a munkahelyen. Egy túlzottan kritikus Szűz, egy makacs Bika vagy egy érzelmileg túltöltött Rák is okozhat fejfájást. De most azokkal foglalkoztunk, akikkel a legnehezebb csapatban együttműködni. Legalábbis a csillagok szerint.
