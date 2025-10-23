BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így készíts gonosz erőket távol tartó amulettet őszi termésekből

negatív energia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 18:45
őszi terményamulett
Évezredek óta keressük a módját, hogyan vonzhatjuk be a szerencsét és űzhetjük el a rossz energiákat. Az amulettek ebben mindig is segítőtársaink voltak – néha pedig elég egyszerűen csak lehajolnunk értük, hiszen a természet mindent megad, amire csak szükségünk lehet. Egy védő amulett készítése termésekből nemcsak kreatív és megnyugtató folyamat, hanem egyben szimbolikus cselekedet is: a természet erejét hívjuk segítségül, hogy megóvjon minket.
Bors
A szerző cikkei

Amulettek minden kultúrában jelen voltak – és mindig abból születtek, amit a természet az évszaknak és a klímának megfelelően kínált. Folytatva ezt az ősi hagyományt, ősszel mi is megalkothatjuk saját védelmezőnket termésekből, magokból vagy tobozokból. Egy apró talizmán, amelyben a Föld ereje lakozik, különleges ajándék lehet önmagunk vagy szeretteink számára.

amulett készítése gesztenyéből
Az őszi terméeskből te is készíthetsz amulettet. 
Fotó: Kittyfly / Shutterstock

A védő amulettek története

Az amulett szó a latin amoliri igéből ered, amelynek jelentése: elűzni, távol tartani. Már az ókori civilizációkban – Egyiptomban, Babilonban, Görögországban és Rómában – is viseltek különféle tárgyakat a védelem és szerencse jegyében. Az ókori egyiptomiak a skarabeuszt a megújulás jelképének tartották, míg a rómaiak gyakran hordoztak gyógyfüvekkel megtömött medálokat vagy kézformájú amuletteket a gonosz szem ellen. 

A kelták és a skandináv népek is hittek a természetből merített erőben: borostyánkő, tölgyfalevél, makk és állatfog díszítette talizmánjaikat, amelyek egyszerre szolgáltak védelemre és az istenekhez való kapcsolódásra. A középkorban sok ilyen holmi vallási ereklyévé, szentekhez kötődő medalionná alakult, ám védelmező szerepük egészen napjainkig megmaradt.

Védő amulett készítése házilag

Az ősz bőséget, befelé fordulást és elengedést hoz. Az ebben az időszakban beérő termések, mint a gesztenye, makk, dió, toboz vagy csipkebogyó pedig nemcsak egyszerűen szépek, hanem erős szimbolikus jelentéssel is bírnak. A makk az erő és a kitartás jelképe; a tölgy fájából születő mag mindig a hosszú életet és a stabilitást hordozta. A gesztenye a védelem és a bőség szimbóluma, sok kultúrában a ház védelmére tették az ajtó közelébe. A dió az éles elme, a tudás és a bölcsesség jelképe volt, héja pedig páncélt képezve őrizte viselőjét a negatív hatásoktól. 

A csipkebogyó az életöröm és a szeretet szimbóluma: szerelmi amulettként és gyógyító talizmánként is ismert. Ezeket a természeti kincseket szalaggal átkötve, zsákocskába téve vagy nyakláncra fűzve hordhatjuk magunknál. Miközben készítjük az amulettet, halkan mantrázhatunk pozitív gondolatokat vagy jókívánságokat, amelyeket így az magába zár, és tovább őriz majd. Egy kis levendula vagy zsálya hozzáadásával pedig fokozható a talizmán tisztító hatása is.

a csipkebogyó termés amulettnek is jó
A csipkebogyó nemcsak a testünknek tesz jót a magas vitamintartalmával, hanem amulett is készíthető belőle. 
Fotó: olko1975 / Shutterstock

Negatív energiák ellen

A védelmező tárgyak ma is fontos szerepet játszanak az életünkben, hiszen a vágy, hogy megóvjuk magunkat és szeretteinket, mit sem változott. Ezek a kis amulettek segítenek megállni egy pillanatra, elcsendesedni és újra kapcsolódni a természethez. Egy kézzel készített talizmán emlékeztet arra, hogy a biztonság és az erő bennünk születik meg – nem kívülről érkezik. Ősszel, amikor a természet leveti rétegeit, mi is elengedhetjük a felesleget, és új energiákkal töltődhetünk fel. 

Egy gondosan kiválasztott termésből készült talizmán nemcsak személyes védelmet adhat, hanem különleges ajándék is lehet: egyedi, természetes, és magában hordozza a készítő figyelmét és jókívánságait. Ha a zsebünkben vagy a táskánkban lapul, nap mint nap emlékeztet arra, hogy a természet és a szeretet ereje a legnehezebb időkben is velünk van, amíg hiszünk benne.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan készíthetsz otthon talizmánokat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu