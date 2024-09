Itt az ősz, itt a gesztenyézés ideje - így süsd otthon istenire!

Az ősz és a tél hangulatához hozzátartozik a sült gesztenye páratlan zamata, illata. A frissen sütött forró gesztenye ropogós szélű puha belseje valóban hozzájárul, hogy egy-egy hűvösebb este feledhetetlenné váljon. A Mindmegette megmutatja a legfontosabb sütési trükköket!

A gesztenye igazi őszi csemege

Ahhoz, hogy akár minden nap élvezhessünk ezt a valódi csemegét, nem feltétlenül kell az utcai árusoknál méregdrágán sült gesztenyét vásárolnunk, hiszen azt mi magunk is könnyedén elkészíthetjük otthon.

Így válasszunk és vásároljunk gesztenyét

A legfontosabb, hogy mindig hibátlan alapanyaggal dolgozzunk. Az olcsó gesztenye is drága ahhoz, hogy kidobjuk. Érdemes jó minőségű, nagyobb szemű, fényes, érzetre nehéz, nem kongó szemeket választani, amelyeken nincsenek lyukak. A magyar gesztenye is nagyon finom és jól süthető, ám ha engedi a pénztrácánk, megkóstolhatjuk a valamivel drágábban kapható olasz változatát is.

Így készítsük elő a gesztenyéket

A gesztenyéket a sütés előtt vagdossuk be. Mivel fényes, kemény felületükön könnyen megcsúszhat a kés, óvatosan, körültekintően vágjuk be a héjukat. Van, aki csak néhány keresztirányú vágást ejt a szemeken, s vannak, akik egyenesen félbe vágják a gesztenyéket. Valójában rajtunk múlik, melyik módszert választjuk, hiszen egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Próbáljuk ki mindkettőt, és a jövőben válasszuk azt, amelyikkel finomabbra sült a gesztenye. A bevágott gesztenyéket legalább fél órára (de hagyhatjuk hosszabb időre is) áztassuk vízbe. Ennek köszönhetően puhábbak lesznek a szemek a sütést követően, és a hibás, férges példányokat is könnyedén kiválogathatjuk, hiszen azok áztatás közben a víz felszínére jönnek. Ezeket a szemeket érdemes kidobni.

Így süssük meg a gesztenyéket

A sütőt melegítsük elő 200-220 fokra. A beáztatott gesztenyéket sütőpapírral bélelt tepsibe öntsük, majd toljuk a tepsit a forró sütőbe, és addig süssük, amíg a bevágások szépen szétnyílnak, a gesztenyék pedig megpirulnak. Nagyjából 35-45 perc szükséges, hogy tökéletesen átsüljenek a szemek. Érdemes a sütés lejárta előtt kivenni a sütőből egy darabot, és késsel félbevágni. Ha szép kéreg sült rá, a közepe ugyanakkor puha, akkor szinte biztosan jó munkát végeztünk.