A csillagjegyed szerint ez a te talizmánod, ami segíti az életedet

Mi más miatt részesülhetnék előnyben, mint a csillagjegyünknek megfelelő talizmán, ha pedig megtaláltunk a számunkra megfelelőt akkor már csak annyi a dolgunk, hogy azt a táskánkba vagy az éjjeliszekrényünkre tesszük. Az asztrológusok szerint az a lényeg, hogy naponta lássuk, és a közelünkben legyen!

Lássuk is, hogy melyik csillagjegynek, mi a szerencsehozó talizmánja!

Oroszlán

Válassz bármilyen arany vagy sárga, narancs színű talizmánt, például citrint vagy tigrisszemet! Ezek a kövek gyógyító hatással bírnak rád nézve, és a szellemi erődet is serkentik. Minden tekintetben kiegyensúlyozottá tesznek, segítenek kihozni a benned rejlő pozitív tulajdonságokat.

Bika

A csillogó sötétkék zafír a te köved! Ez nem csak az egészségi állapotodat javítja, de a memóriát is, emellett pedig elűzi a melankolikus, szomorkás hangulatot, és rokonszenvesebbé tesz a környezeted számára. A türkiz is hihetetlenül hasznos, ezzel a veszekedéseket kerülheted el, és segít kifejezni a stílusodat. Szerezz be egyet mindenképpen!

Kos

Számodra a legjobb talizmán a vörös jáspis, ami segít kialakítani a harmóniádat, és csökkenti a hirtelen haragodat. A rosszullétek ellen is kifejezetten hatásos, ráadásul a Kos jegyűeknek ez igazi szerencse kő. Ha mindig magadnál tartod, a szerelemben is segít elérned a boldogságot.

Mérleg

A zöld színű kövek a belső szerveid működésében segítenek, míg a rózsaszínek (pl. rózsaszín kvarc, lila ametiszt) közelebb hozzák az embereket. Enyhítik az agressziódat, és kiegyensúlyozottabbá tesznek. Stresszes napokon kifejezetten hasznos, tartsd az irodai asztalodon!

Ikrek

A zöld színű kövek, például a smaragd aktívabbá és kreatívabbá tesznek, így segítenek abban, hogy alkalmazkodóbb, rugalmasabb legyél. Erős, határozott és kiegyensúlyozott leszel tőle, és az anyagiakban is szerencsét hoz. Ez jó hír, ugye?

Szűz

Mindenféle ásvány (pl. hegyikristály) jó hatással van rád, széppé tesz, elűzi a gyomor problémákat, segít megtalálni a lelki harmóniádat. Kevésbé leszel kritikus, aminek következtében jó pár veszekedéstől is elbúcsúzhatsz! Nem rossz, ugye?

Nyilas

A sötétlila ametiszt, a türkiz és a sárga topáz is segít csökkenteni a magas vérnyomást, elűzi a betegségeket, és a májat is erősítik. Kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá tesznek az élet minden területén.

Rák

A gyöngyök az érzelmi egyensúlyod kialakításában hasznosak, ugyanakkor aktívabbá is tesznek. A holdkő viszont a szerelmi ügyekben lehet hasznodra, és a döntéshelyzetekben is segít, ráadásul motiváltabbá tesz! Ez nem csak a karrieredben, de a mindennapokban is fantasztikus.

Skorpió

A hematit, türkiz vagy sárga topáz a neked való, mert elűzik a folyamatos aggódást. Emellett erősítik a szeretetet és tiszteletet, így a boldog párkapcsolathoz elengedhetetlenek. Ugye, beszerzel egyet?

Bak

A hegyikristály, füstkvarc, gyémánt nagyon hasznosak számodra, mert növelik az ambícióidat, ellenben elűzik az aggodalmakat. Kitisztítják az elmédet, és meggyőzőbbé tesznek. Arról nem is beszélve, hogy az alvásod minősége is jobb lesz, ráadásul a depressziót is elűzik!

Vízöntő

A lazurit hatalmas energiát ad, serkenti a szellemi tevékenységedet és a memóriát is hatékonyan fejleszti. Hatására sokkal kreatívabb leszel és fogékonyabb az újdonságokra! Nagyban segít abban is, hogy kifejezd önmagadat és a stílusodat.

Halak

Az ametiszt, türkiz és korall is könnyedén lenyugtat, de serkenti az agymunkát. A harmónia megtalálásában, önbizalom fejlesztésében kifejezetten hatásosak! Mindig legyen nálad, és hidd el, észlelni fogod a pozitív hatásokat.

