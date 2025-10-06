Szerelmi bánatod van? Ez az ősi egyiptomi varázslat a legjobb gyógyír az összetört szívre

Egy kapcsolat sok esetben nem happy enddel zárul, így elkerülhetetlen a szerelmi bánat. Ha már menthetetlen a kapcsolat, ideje elengedned azt és túllépned, de ez bizony soha nem könnyű. Idő kell hozzá, és külső segítség, de ha már úgy érzed, hogy a barátok és a szakemberek sem tudnak segíteni, van még egy opció, a mágia. Ezt a szerelmi bánatot elűző ősi egyiptomi varázslatot te is könnyedén elvégezheted otthon, mutatjuk, hogyan.
Fogyó hold idején keress egy csendes helyet a lakásban, ahol senki és semmi nem zavar meg. Indíts el egy hangulatos meditációs zenét, lazulj el, meditálj. Kérd meg az ősi egyiptomi szerelem istennőt, Hathort, hogy segítsen elűzni a bánatod.
„Hathor, szerelem ősi istennője, kérlek hallgass meg, jöjj el hozzám és segítsd megszabadítani a szívemet mardosó bánattól. Kérlek vedd el tőlem a kínt, vedd el tőlem a bánatot, hogy a jövőben erősebb kapcsolatot tudjak kialakítani, ami építi és szépíti a lelkem, nem pedig nyomorba dönt.”
A tűzvédelmi előírásokat betartva, gyújtsd meg a fekete gyertyát. Gondolj a téged elborító szerelmi bánatra, és írd le a gondolataid a fehér lapra. A fekete gyertya lángjáról gyújtsd meg a papírt és dobd be az üstbe vagy a hőálló tálba. Vigyázz rá, hogy semmi más ne gyulladjon meg! A biztonság kedvéért tarts a közeledben porral oltót. Miközben elég a papír, mondd el az alábbi varázsigét:
„Ahogy ez a papír elég, úgy tűnik el a fájdalmam is. Elhamvad a szerelmi bánat, elengedem az univerzumba, és megszabadulok a szenvedéstől. A lelkem megtisztul.”
Ezután gyújtsd meg a fehér gyertyát. Érezd, ahogy átjár a tiszta, fehér fény, amely betölti a tested és a lelked. Érezd át a gyertyából érkező univerzum pozitív energiáit, a békét és a szeretetet. Mondd el háromszor hangosan az alábbi varázsigét:
„Hathor Úrnőm, meggyógyultam. Eltűntek a fejemből és a szívemből a negatív gondolatok. Nem emészt többé bánat, nincs több szenvedés. Nem epekedek olyasvalaki után, aki nem érdemel meg. Kész vagyok rá, hogy továbblépjek békében és szeretettel.”
Hagyd, hogy mindkét gyertya leégjen, de ne hagyd azokat őrizetlenül.
Az alábbi videó segít az elcsendesedésben:
