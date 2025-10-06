Szerelmi bánatod van? Ez az ősi egyiptomi varázslat a legjobb gyógyír az összetört szívre

Egy kapcsolat sok esetben nem happy enddel zárul, így elkerülhetetlen a szerelmi bánat. Ha már menthetetlen a kapcsolat, ideje elengedned azt és túllépned, de ez bizony soha nem könnyű. Idő kell hozzá, és külső segítség, de ha már úgy érzed, hogy a barátok és a szakemberek sem tudnak segíteni, van még egy opció, a mágia. Ezt a szerelmi bánatot elűző ősi egyiptomi varázslatot te is könnyedén elvégezheted otthon, mutatjuk, hogyan.

A szerelmi bánat hatékonyan elűzhető egy ősi egyiptomi varázslattal

Fotó: Vera Petruk / Shutterstock

Ősi egyiptomi varázslat szerelmi bánatra

Kellékek a varázslathoz:

üst vagy hőálló tál

rozmaringolaj

fehér gyertya

fekete gyertya

feketén fogó toll

fehér papírlap

A szerelmi bánatűző szertartás menete

Fogyó hold idején keress egy csendes helyet a lakásban, ahol senki és semmi nem zavar meg. Indíts el egy hangulatos meditációs zenét, lazulj el, meditálj. Kérd meg az ősi egyiptomi szerelem istennőt, Hathort, hogy segítsen elűzni a bánatod.

„Hathor, szerelem ősi istennője, kérlek hallgass meg, jöjj el hozzám és segítsd megszabadítani a szívemet mardosó bánattól. Kérlek vedd el tőlem a kínt, vedd el tőlem a bánatot, hogy a jövőben erősebb kapcsolatot tudjak kialakítani, ami építi és szépíti a lelkem, nem pedig nyomorba dönt.”

A tűzvédelmi előírásokat betartva, gyújtsd meg a fekete gyertyát. Gondolj a téged elborító szerelmi bánatra, és írd le a gondolataid a fehér lapra. A fekete gyertya lángjáról gyújtsd meg a papírt és dobd be az üstbe vagy a hőálló tálba. Vigyázz rá, hogy semmi más ne gyulladjon meg! A biztonság kedvéért tarts a közeledben porral oltót. Miközben elég a papír, mondd el az alábbi varázsigét:

„Ahogy ez a papír elég, úgy tűnik el a fájdalmam is. Elhamvad a szerelmi bánat, elengedem az univerzumba, és megszabadulok a szenvedéstől. A lelkem megtisztul.”

Ezután gyújtsd meg a fehér gyertyát. Érezd, ahogy átjár a tiszta, fehér fény, amely betölti a tested és a lelked. Érezd át a gyertyából érkező univerzum pozitív energiáit, a békét és a szeretetet. Mondd el háromszor hangosan az alábbi varázsigét:

„Hathor Úrnőm, meggyógyultam. Eltűntek a fejemből és a szívemből a negatív gondolatok. Nem emészt többé bánat, nincs több szenvedés. Nem epekedek olyasvalaki után, aki nem érdemel meg. Kész vagyok rá, hogy továbblépjek békében és szeretettel.”