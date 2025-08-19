UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Mindent elsöprő változást hoz 4 csillagjegy életébe a Szűz újhold

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 17:30
A Szűz újhold augusztus 23-án nem azért érkezik, hogy kedveskedjen nekünk és még csak nem is játszadozni jött.
Azért van itt, hogy letépje rólad a sebtapaszt, a kezedbe nyomjon egy üres füzetet, és azt mondja: „Rendben – ideje összeszedni az életed”. Megvolt a szórakozás, most munkára fel. Nincs szégyenkezés, csak felelősségvállalás. És négy csillagjegy számára ez az újhold lesz az a kozmikus lökés, amire végre szükségük van ahhoz, hogy meglépjék a régóta esedékes változásokat az életükben. 

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb kolléga
Fotó: Cinemanikor /  Shutterstock 

Szűz

Ez a te újrakezdésed, és nem hagyod kárba veszni. Az újhold a jegyedben most a fejlődésedre, a testedre, a szokásaidra és a céljaidra irányítja a reflektorfényt. Hirtelen kristálytisztává válik, mi táplál, és mi az, ami teljesen leszív. Régi rutinok? Továbbálltak. Energiavámpír „barátságok”? Megszakítva. Olyan életet építesz, ami megfelel annak a víziónak, ami a fejedben él – lépésről lépésre, és mindezt bocsánatkérés nélkül.

Halak

A kapcsolataid most egy spirituális nagytakarításon mennek keresztül. Ez az újhold az ellentétes jegyedben egy tükröt tart eléd, és arra késztet, hogy szembenézz az adás és elfogadás közötti egyensúllyal – vagy éppen az egyensúly hiányával. A szerelem és a társulás – legyen szó romantikus, baráti vagy szakmai kapcsolatról – nem tud virágozni, ha te cipelsz mindent a hátadon. Eljött az ideje olyan határokat húzni, amelyek megvédenek attól, hogy mások káoszába sodródj. A megfelelő emberek nemcsak elfogadják az igényeidet, hanem tiszteletben is tartják azokat. Csodálkozni fogsz, hogyan érhetted be korábban kevesebbel.

Ikrek

Az otthon nem csupán az a hely, ahol élsz – ez a te kilövőállomásod. És most figyelmet kér. A Szűz újhold a figyelmedet azokra a terekre, emberekre és mindennapi ritmusokra irányítja, amelyek a földön tartanak. Lehet, hogy hirtelen késztetést érzel arra, hogy lomtalaníts, átrendezz, vagy akár egy merész lépést tegyél – olyat, ami már azt tükrözi, aki ma vagy, nem azt, aki régen voltál. A családi beszélgetések régi mintákat hozhatnak felszínre, amelyeket végre készen állsz megtörni. Minél biztonságosabbnak és összehangoltabbnak érzed az otthonodat, annál megállíthatatlanabb leszel minden más területen is.

Nyilas

A nyilvános életed készen áll egy látványos szintlépésre, és ezúttal nem a gyors sikerek hajszolásáról van szó – hanem következetes, tudatos lépésekről, amelyek megváltoztatják az irányvonaladat. A Szűz újhold most a karrierzónádat világítja meg, és arra kér, hogy gondold át a munkádat, a hírnevedet és azt az örökséget, amit építesz. Lehet, hogy szorosabb szakmai határokat húzol, igent mondasz egy olyan szerepre, ami kívül esik a komfortzónádon, vagy hátat fordítasz valaminek, ami már betöltötte a szerepét. Most írod újra annak a történetét, hogy ki vagy – és a világ figyel.

(via)

 

