3 csillagjegynek új szerelmet hoz az augusztus, most minden megváltozik

Július 31-én mindannyiunk romantikus élete megváltozik. A Vénusz, a szerelem bolygója belép a szívben gyökerező Rák jegyébe, aminek köszönhetően augusztusban a kapcsolataink mélyülnek. Három csillagjegy fogja a legnagyobb megkönnyebbülést érezni!

Három csillagjegy élete fordulatot vesz!

Fotó: Forrás: Shutterstock/ Cinemanikor

Rák

A múlt kísértései újra megjelenhettek, de ahogy bezártad magad mögött az ajtókat és lezártad azt, ami elmúlt, egyúttal felismeréseket is tapasztaltál a romantikus életed zsákutcáival kapcsolatban. Most végre utat engedsz a kapcsolatok tudatosabb megértésének is. A tisztább látásmód megváltoztatja a forgatókönyvet, így augusztusban sokkal több szerencsét, reményt és inspirációt kapsz a randevúzáshoz, a romantikához, a barátsághoz, a családhoz és sok máshoz.

Skorpió

Július nagy részében érezted az egészségtelen társfüggőség szorítását a szívedben, és ez komoly elmélkedésre késztetett. Az egészségtelen kötődések elengedése után valószínűleg sok keserédes felismerés vagy beszélgetés következett. Augusztusra azonban sokkal szerencsésebb leszel, mert ahogy a Vénusz a felfedező szektorba lép, segít abban, hogy túllépj a korábbi komfortzónáidon a szerelemben, a randevúzásban és a romantikában.

Halak

A jegy képviselői valószínűleg keserédes hónapot zártak kapcsolataik terén júliusban. Bár egyrészt akadtak meghitt pillanataik, szeretteik mégis arra is ösztönözték őket, hogy gondolkodjanak el gyökereiken, traumáikon és családi mintáikon. Ennek augusztusban meg is lesz az eredménye a szerelmi életük és barátságaik terén egyaránt. A Vénusz megvilágítja romantikus szektorukat, optimistább, könnyedebb és játékosabb energiákat hozva interakcióikba.