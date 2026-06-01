Szerelemfüggő vagy? Tesztünk felfedi!

Töltsd ki a Fanny magazin tesztjét és derítsd ki: romantikus alkat, érzelmi maximalista vagy valódi szerelemfüggő vagy?

Szerelemfüggőség teszt: készen állsz?

1. Mit érzel, amikor nem ír vissza azonnal a partnered?

A) Semmit, biztosan elfoglalt.

B) Kicsit rosszul esik, de próbálok nem foglalkozni vele.

C) Azonnal pánikba esem, és azon gondolkodom, mit rontottam el.



2. Mennyire fontos , hogy párkapcsolatban legyél?

A) Jó dolog, de egyedül is teljes az életem.

B) Szeretek kapcsolatban lenni, hiányzik a romantika, ha nincs mellettem senki.

C) Szinte elviselhetetlennek érzem a szingliséget.



3. Hajlamos feladni a saját programjaidat a szerelmedért?

A) Ritkán, fontos az egyensúly.

B) Néha igen, ha tényleg fontos nekem az illető.

C) Szinte mindig őt választom minden más helyett.



4. Mit teszel szakítás után?

A) Időt adok magamnak a gyógyulásra.

B) Nehezen viselem, de próbálok továbblépni.

C) Azonnal keresek valakit, hogy ne maradjak egyedül.



5. Milyen gyakran ellenőrzöd a partnered közösségi oldalait?

A) Ritkán vagy egyáltalán nem.

B) Néha kíváncsiságból megnézem.

C) Naponta többször is figyelem, mit csinál.



6. Mit jelent neked az igaz szerelem?

A) Kölcsönös tiszteletet és biztonságot.

B) Szenvedélyt és erős érzelmeket.

C) Olyan érzést, ami nélkül nem tudok élni.



7. Előfordult már, hogy megbocsátottál olyasmit, amit valójában nem kellett volna?

A) Nem igazán, tiszteletben tartom a saját határaimat.

B) Igen, mert hittem a kapcsolatban.

C) Sokszor, csak hogy együtt maradjunk.



8. Mennyire érzed magad teljesnek egy kapcsolat nélkül?

A) Teljes mértékben.

B) Többnyire jól vagyok, de sokszor hiányzik a társ.

C) Üresnek és elveszettnek érzem magam.



Ha többségében „A” választ adtál:

Érzelmileg kiegyensúlyozott típus vagy. Fontos neked a szerelem, de nem veszted el önmagad egy kapcsolatban. Tudsz szeretni úgy is, hogy közben megőrzöd a saját életed és szabadságod.



Ha többségében „B” választ:

Igazi romantikus alkat vagy! Erősen kötődsz az emberekhez, és sok érzelmet fektetsz a kapcsolataidba. Néha hajlamos túl sokat adni, de alapvetően egészségesen éled meg a szerelmet.