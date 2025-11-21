Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A televíziózás világnapja: te ismered a magyar televíziózás legnépszerűbb alakjait? - Galéria

televízió
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 15:00
televíziónézésvilágnap
A televíziózás világnapja november 21-én van, ami nem a tévét mint készüléket ünnepli, hanem a kommunikáció, illetve a globalizáció szimbólumát. A magyar televíziózás már közel 70 éves múltra tekint vissza.

Az ENSZ 1996-ban a Televíziós Világfórum emlékére nyilvánította november 21-et a televíziózás világnapjává. Ez a fórum volt az első nagyobb megbeszélés, ahol a tévé modern világban betöltött szerepét vitatták meg a konferencia résztvevői, az ENSZ-tagállamok vezető médiaszemélyiségei.

televíziózás
Knézy Jenő, aki 2003-ban hunyt el, hazánk egyik legismertebb sportriportere volt Fotó: Fortepan-Radio-es-Televizio-Ujsag / Fortepan

A kezdeményezéshez Magyarország 2019-ben csatlakozott. Ha november 21-én bekapcsolod tévédet, akkor magyar nyelven te is láthatod azt a 30 másodperces reklámblokkot, melyet a televíziózás világnapjában részt vevő országok mindegyikében levetítenek. A kisfilm mindenhol ugyanaz, csupán a feliratot lokalizálják. A világnap a részt vevő tévétársaságok között egyfajta szóbeli megállapodás, melynek értelmében ilyenkor több levetített programnak kellene foglalkoznia a békével, az együttműködéssel és a fejlődéssel.

A magyar televíziózás története már több, mint 70 évre tekint vissza

1954. január 20-án sugározták az M1 kísérleti adását. Ettől kezdve számtalan felejthetetlen műsort és műsorvezetőt láthattak a nézők a televíziók képernyőin, akik az évtizedek alatt szinte családtaggá váltak. A maga nemében mindenki kimagasló teljesítményt nyújtott. Generációk nőttek fel a műsoraikon, és sokan izgatottan várták hétről hétre, hogy ismét adásba kerüljenek. Ezúttal a teljesség igénye nélkül azokat a magyar televíziósokat gyűjtöttük csokorba, akik a legnépszerűbbek közé tartoztak az elmúlt években, évtizedekben.

A fotóra kattintva megnyílik a képgaléria!

Kudlik Júlia újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. A Magyar Televízió örökös tagja. A Delta című tudományos híradó vezetésével 1965-ben bízták meg, és ezt a munkáját egészen 1996-ig végezte folyamatosan.
Kondor Katalin közgazdász, újságíró. Éveken át A Hét című televíziós hetilap egyik jellegzetes arca volt. 1991-től a Kossuth Rádió adófőszerkesztője volt, és 2001-ben a Magyar Rádió elnökévé választották.
Antal Imre 2008-ban hunyt el. A neves zongoraművész és színész-humorista tanította zenélni a nyolc éves Presser Gábort. Vitray Tamással évtizedeken keresztül vezette a szilveszteri kabarékat, 1980-tól pedig a Szeszélyes évszakokban nevettette meg a nézőke
Knézy Jenő hazánk egyik legismertebb sportriportere volt, aki évtizedeken keresztül tudósított a világ legfontosabb sporteseményeiről. Jó estét, jó szurkolást köszöntése ma már szállóige. 2003-ban hunyt el.
Kertész Zsuzsa Kazinczy-díjas magyar televíziós bemondónő, pszichológus. A Magyar Televízió munkatársa. Szerepelt a História,az Életet az éveknek, a Házibarát című műsorokban, és nemzeti esteken is, ahol orosznyelv-tudását is hasznosítani tudta.
Endrei Judit 1976–1998 között tévébemondó volt a Magyar Televíziónál. Közreműködött a Homokóra, az Ablak , a TV-Híradó, a Hétvége című műsorokban. 1998 óta szabadúszó, és szervezője a Szentendre kulturális életének.
Déri János 41 évesen, 1992-ben hunyt el. A műsorvezető nevéhez a nyolcvanas években olyan sikeres tévés produkcióik fűződtek, mint az Ez + Az és a Nulladik típusú találkozások. Halála előtt néhány nappal azt mondta, hogy három év múlva senki sem fog már r
Rózsa György Rózsa György 1971-ben került a Magyar Televízióhoz, ahol olyan nagy sikerű műsorokat vezetett, mint a Leg, leg, leg, a Top Show vagy a Kapcsoltam - utóbbit Vitray Tamástól vette át.
Vitray Tamás Kossuth-díjas újságíró és riporter évtizedeken keresztül tudósított az olimpiákról, emellett olyan műsorokkal írta be nevét a magyar televíziózás történetébe, mint a Hogy is van ez, a Csak ülök és mesélek vagy a Kapcsoltam.
Gundel Takács Gábor Táncsics Mihály-díjas újságíró, műsorvezető, sportriporter, kommentátor. 1996–2000 között az Eurosport magyar adásának volt a munkatársa, majd 1999-től a Danubius Rádió műsorvezetője volt. Sportkommentátori munkái mellett több sikeres
Galéria: A televíziózás világnapját ünnepli ma a világ
1/10
Kudlik Júlia újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. A Magyar Televízió örökös tagja. A Delta című tudományos híradó vezetésével 1965-ben bízták meg, és ezt a munkáját egészen 1996-ig végezte folyamatosan.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu