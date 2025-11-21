A televíziózás világnapja: te ismered a magyar televíziózás legnépszerűbb alakjait? - Galéria

Az ENSZ 1996-ban a Televíziós Világfórum emlékére nyilvánította november 21-et a televíziózás világnapjává. Ez a fórum volt az első nagyobb megbeszélés, ahol a tévé modern világban betöltött szerepét vitatták meg a konferencia résztvevői, az ENSZ-tagállamok vezető médiaszemélyiségei.

Knézy Jenő, aki 2003-ban hunyt el, hazánk egyik legismertebb sportriportere volt Fotó: Fortepan-Radio-es-Televizio-Ujsag / Fortepan

A kezdeményezéshez Magyarország 2019-ben csatlakozott. Ha november 21-én bekapcsolod tévédet, akkor magyar nyelven te is láthatod azt a 30 másodperces reklámblokkot, melyet a televíziózás világnapjában részt vevő országok mindegyikében levetítenek. A kisfilm mindenhol ugyanaz, csupán a feliratot lokalizálják. A világnap a részt vevő tévétársaságok között egyfajta szóbeli megállapodás, melynek értelmében ilyenkor több levetített programnak kellene foglalkoznia a békével, az együttműködéssel és a fejlődéssel.

A magyar televíziózás története már több, mint 70 évre tekint vissza

1954. január 20-án sugározták az M1 kísérleti adását. Ettől kezdve számtalan felejthetetlen műsort és műsorvezetőt láthattak a nézők a televíziók képernyőin, akik az évtizedek alatt szinte családtaggá váltak. A maga nemében mindenki kimagasló teljesítményt nyújtott. Generációk nőttek fel a műsoraikon, és sokan izgatottan várták hétről hétre, hogy ismét adásba kerüljenek. Ezúttal a teljesség igénye nélkül azokat a magyar televíziósokat gyűjtöttük csokorba, akik a legnépszerűbbek közé tartoztak az elmúlt években, évtizedekben.

