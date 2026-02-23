HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Forró nyomon: retró kvíz a rendőrök egykori napjairól

Forró nyomon: retró kvíz a rendőrök egykori napjairól

retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 11:15
Fanny Magazinretro kvízekrendőr
„Alacsonyan szállnak a stukkerek!” – mondta Kardos doktor az 1980-as évek egyik kedvelt zsarufilmjében. Te mire emlékszel, hogyan teltek akkoriban a rend éber őreinek mindennapjai? A Fanny magazin retró kvízéből kiderítheted!
  • A 60-as, 70-es és 80-as évek rendőrjelenségei
  • Igazoltatások és zsarufilmek a mindennapokban
  • Bárki próbára teheti a tudását a retró kvízben

Akik a 60-as, 70-es és 80-as években voltak fiatalok, és akik ekkoriban élték felnőtt éveiket, egyaránt emlékezhetnek a rendvédelem mindennapjaira. Motoros rendőrök, forgalomirányítók, igazoltatások, rendőrnők szolgálatban, zsaru magazin és persze az ismert hekusfilmek, melyek az egész családot a tévéképernyők elé szegezték. A következő retró kvízben ebbe a korszakba kalauzolunk.

Retró kvíz: két rendőr irányítja a forgalmat esős időben, a háttérben egy fehér trabant.
Egykor még rendőrök irányították a forgalmat. Retró kvízünkből több érdekességet is megtudhatsz
Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Nagy retró kvíz a rendvédelem szocialista mindennapjairól

A rendőrök a 60-as, 70-es és 80-as években hozzátartoztak a mindennapi élethez, és a városi látképhez, de nem úgy, mint manapság. Az egyenruhás kopók könyörtelenül igazoltatták, és akár be is vitték az ún. közveszélyes munkakerülőket, de nemcsak az állástalanok tartottak a rend őreitől, hiszen kevesebbtől is bajba kerülhetett bárki. Az ismert zsarufilmek és szereplői, Ötvös Csöpi (Bujtor István) és Kardos doktor (Kern András) történetei már humoros módon tálalták a különféle rendőrtörténeteket, nem véletlenül népszerűek a mai napig. De vajon mire emlékszünk belőlük, na és az akkori rendőrök jelenlétéből? Tedd próbára a tudásod az alábbi retró kvíz segítségével, és lássuk, mekkora szakértő vagy a témában! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor állt szolgálatba hazánkban az első rendőrnő?

Máris hatalmába kerített a népszerű zsarufilmek hangulata? Nézz meg egy jelenetet az Elvarázsolt dollár című filmből:

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu