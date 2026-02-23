Forró nyomon: retró kvíz a rendőrök egykori napjairól

A 60-as, 70-es és 80-as évek rendőrjelenségei

Igazoltatások és zsarufilmek a mindennapokban

Bárki próbára teheti a tudását a retró kvízben

Akik a 60-as, 70-es és 80-as években voltak fiatalok, és akik ekkoriban élték felnőtt éveiket, egyaránt emlékezhetnek a rendvédelem mindennapjaira. Motoros rendőrök, forgalomirányítók, igazoltatások, rendőrnők szolgálatban, zsaru magazin és persze az ismert hekusfilmek, melyek az egész családot a tévéképernyők elé szegezték. A következő retró kvízben ebbe a korszakba kalauzolunk.

Egykor még rendőrök irányították a forgalmat. Retró kvízünkből több érdekességet is megtudhatsz

Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Nagy retró kvíz a rendvédelem szocialista mindennapjairól

A rendőrök a 60-as, 70-es és 80-as években hozzátartoztak a mindennapi élethez, és a városi látképhez, de nem úgy, mint manapság. Az egyenruhás kopók könyörtelenül igazoltatták, és akár be is vitték az ún. közveszélyes munkakerülőket, de nemcsak az állástalanok tartottak a rend őreitől, hiszen kevesebbtől is bajba kerülhetett bárki. Az ismert zsarufilmek és szereplői, Ötvös Csöpi (Bujtor István) és Kardos doktor (Kern András) történetei már humoros módon tálalták a különféle rendőrtörténeteket, nem véletlenül népszerűek a mai napig. De vajon mire emlékszünk belőlük, na és az akkori rendőrök jelenlétéből? Tedd próbára a tudásod az alábbi retró kvíz segítségével, és lássuk, mekkora szakértő vagy a témában!