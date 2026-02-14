Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Valentin-napi mese kvíz: mennyire emlékszel még gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjeire?

Valentin-napi mese kvíz: mennyire emlékszel még gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjeire?

vuk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 19:45
Fanny Magazinretro kvízekFrakkmesekvíz
Emlékszel még kedvenc rajzfilmjeink romantikus pillanataira és sorsdöntő találkozásaira? Tedd próbára a memóriád ezzel a Valentin-napi mese kvízzel és tudd meg, mi maradt meg a régi idők klasszikus történeteiből!
Bors
A szerző cikkei

Emlékszel még gyerekkorunk legszebb, legromantikusabb rajzfilmjeire, az ikonikus pillanatokra és a bájos szereplőkre, akiknek elég volt egy kósza pillantás, hogy egymásba szeressenek? Rémlik még, hogyan hódította meg Tekergő szerelme szívét, kit választott Vuk, vagy hol találkozott újra Simba és Nala? Ebből a Valentin-napi mese kvízből most kiderül, mennyire élnek még benned a régi történetek!

Valentin-napi mese kvíz: Vuk és családja a rajzfilmből.
Hatalmas Valentin-napi mese kvíz: mennyire emlékszel ezekre az ikonikus párosokra?
Fotó: Bors
  • Romantikus rajzfilmes pillanatok Valentin-napra.
  • Nosztalgikus kérdések a ’80-as és ’90-es évekből.
  • Tudd meg, hány pontot érsz el a kvíz végén!

Nagy Valentin-napi mese kvíz: csak a legnagyobb rajzfilm rajongók tudják a választ

Nyakunkon a szerelmesek ünnepe, ami idén sem telhet el romantika nélkül! Valentin-nap alkalmából egy kis időutazásra invitálunk. Volt idő, amikor a szombat reggel a tévé előtt telt, egy bögre kakaóval visszabújtunk a jó meleg ágyba, és egy kis időre elmerültünk a rajzfilmek és mesehősök szeretetreméltó világában. Biztos rémlik még, ki volt Füles mackó, hogy hívták Vuk nagybátyját, vagy ki az a faragatlan alak, aki inkább fizikai erejével és népszerűségével akarja elnyerni Belle kezét. Te mennyire emlékszel ezekre a mesés pillanatokra? Fel tudod idézni a neveket, a helyszíneket, a sorsfordító jeleneteket? Tedd próbára tudásod ebben a kvízben! Nézzük, igazi mese szakértő vagy-e! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mivel veszi le a lábáról Tekergő Suzit, amikor az bajba kerül?

Ha tetszett ez a bájos mese kvíz, a videóban látható tesztet egyszerűen imádni fogod:

Ezeket a mese kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu