Valentin-napi mese kvíz: mennyire emlékszel még gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjeire?

Emlékszel még gyerekkorunk legszebb, legromantikusabb rajzfilmjeire, az ikonikus pillanatokra és a bájos szereplőkre, akiknek elég volt egy kósza pillantás, hogy egymásba szeressenek? Rémlik még, hogyan hódította meg Tekergő szerelme szívét, kit választott Vuk, vagy hol találkozott újra Simba és Nala? Ebből a Valentin-napi mese kvízből most kiderül, mennyire élnek még benned a régi történetek!

Hatalmas Valentin-napi mese kvíz: mennyire emlékszel ezekre az ikonikus párosokra?

Fotó: Bors

Romantikus rajzfilmes pillanatok Valentin-napra.

Nosztalgikus kérdések a ’80-as és ’90-es évekből.

Tudd meg, hány pontot érsz el a kvíz végén!

Nyakunkon a szerelmesek ünnepe, ami idén sem telhet el romantika nélkül! Valentin-nap alkalmából egy kis időutazásra invitálunk. Volt idő, amikor a szombat reggel a tévé előtt telt, egy bögre kakaóval visszabújtunk a jó meleg ágyba, és egy kis időre elmerültünk a rajzfilmek és mesehősök szeretetreméltó világában. Biztos rémlik még, ki volt Füles mackó, hogy hívták Vuk nagybátyját, vagy ki az a faragatlan alak, aki inkább fizikai erejével és népszerűségével akarja elnyerni Belle kezét. Te mennyire emlékszel ezekre a mesés pillanatokra? Fel tudod idézni a neveket, a helyszíneket, a sorsfordító jeleneteket? Tedd próbára tudásod ebben a kvízben! Nézzük, igazi mese szakértő vagy-e! Sok sikert!