Így emlékezett meg az Omega a 4 éve elhunyt Kóbor Jánosról

Az Omega legendás frontembere és énekese, Kóbor János 2021. december 6-án hunyt el 78 éves korában. Azóta is rengetegen gyászolják őt, hiszen a hazai zenei élet meghatározó alakja volt több évtizeden keresztül. Emléke és különleges hangja örökké megmarad a rajongók szívében, sose fogják elfelejteni őt és az elképesztő slágereket.
Az Omega a közösségi oldalán emlékezett meg a 4 éve elhunyt Kóbor Jánosról, azaz Meckyről:
Négy éve, hogy Mecky is elment, de még most sem találjuk a szavakat. Elvitte a Mikulást magával, furcsán nézünk magunk elé, tehetetlenül. Próbáljuk felidézni derűs tekintetét, jellegzetes mozdulatait, de már semmi sem olyan, mint a koncertek idején. Szólnak a lemezek, néha felcsendül a rádió, talán magunkat is siratjuk.
Emlékezzünk rá a ’Boldog angyalok’ soraival:
Nézz fel, álmok az égen, fénylő csillagok
Ott él ki elment innen, de el nem hagyott
Nézz fel, szárnyak a szélben, védő angyalok
volt már szegény az Isten, de el nem hagyott
Érzem, szívedben minden emlék megmaradt
És látod, álmodban várod az eltűnt arcokat
Fényben pillangó táncol az égi színpadon
A földön még embert játszott és néha álmodott
Itt lehet megtekinteni az Omega posztját:
