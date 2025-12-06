Így emlékezett meg az Omega a 4 éve elhunyt Kóbor Jánosról

Az Omega legendás frontembere és énekese, Kóbor János 2021. december 6-án hunyt el 78 éves korában. Azóta is rengetegen gyászolják őt, hiszen a hazai zenei élet meghatározó alakja volt több évtizeden keresztül. Emléke és különleges hangja örökké megmarad a rajongók szívében, sose fogják elfelejteni őt és az elképesztő slágereket.

Kóbor János / Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Az Omega a közösségi oldalán emlékezett meg a 4 éve elhunyt Kóbor Jánosról, azaz Meckyről:

Négy éve, hogy Mecky is elment, de még most sem találjuk a szavakat. Elvitte a Mikulást magával, furcsán nézünk magunk elé, tehetetlenül. Próbáljuk felidézni derűs tekintetét, jellegzetes mozdulatait, de már semmi sem olyan, mint a koncertek idején. Szólnak a lemezek, néha felcsendül a rádió, talán magunkat is siratjuk. Emlékezzünk rá a ’Boldog angyalok’ soraival: Nézz fel, álmok az égen, fénylő csillagok Ott él ki elment innen, de el nem hagyott Nézz fel, szárnyak a szélben, védő angyalok volt már szegény az Isten, de el nem hagyott Érzem, szívedben minden emlék megmaradt És látod, álmodban várod az eltűnt arcokat Fényben pillangó táncol az égi színpadon A földön még embert játszott és néha álmodott

Itt lehet megtekinteni az Omega posztját:

Itt pedig egy Omega-kvízzel tesztelhetik magukat a rajongók: