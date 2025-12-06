Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így emlékezett meg az Omega a 4 éve elhunyt Kóbor Jánosról

Kóbor János
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 15:52
omegamegemlékezés
Megható poszttal jelentkezett az Omega.

Az Omega legendás frontembere és énekese, Kóbor János 2021. december 6-án hunyt el 78 éves korában. Azóta is rengetegen gyászolják őt, hiszen a hazai zenei élet meghatározó alakja volt több évtizeden keresztül. Emléke és különleges hangja örökké megmarad a rajongók szívében, sose fogják elfelejteni őt és az elképesztő slágereket.

Omega kvíz: vajon mennyit tudsz Kóbor János legendás zenekaráról? Csak igazi rajongóknak
Kóbor János / Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Az Omega a közösségi oldalán emlékezett meg a 4 éve elhunyt Kóbor Jánosról, azaz Meckyről:

Négy éve, hogy Mecky is elment, de még most sem találjuk a szavakat. Elvitte a Mikulást magával, furcsán nézünk magunk elé, tehetetlenül. Próbáljuk felidézni derűs tekintetét, jellegzetes mozdulatait, de már semmi sem olyan, mint a koncertek idején. Szólnak a lemezek, néha felcsendül a rádió, talán magunkat is siratjuk. 

Emlékezzünk rá a ’Boldog angyalok’ soraival:

Nézz fel, álmok az égen, fénylő csillagok

Ott él ki elment innen, de el nem hagyott

Nézz fel, szárnyak a szélben, védő angyalok

volt már szegény az Isten, de el nem hagyott

Érzem, szívedben minden emlék megmaradt

És látod, álmodban várod az eltűnt arcokat

Fényben pillangó táncol az égi színpadon

A földön még embert játszott és néha álmodott

Itt lehet megtekinteni az Omega posztját:

Itt pedig egy Omega-kvízzel tesztelhetik magukat a rajongók:

Kóbor Jánosnak 14 éve született lánya, akit egy Omega-slágerről neveztek el. Melyik volt ez a dal, azaz mi a lánya keresztneve?

 

