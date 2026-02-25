Kvíz: emlékszel ezekre a régi szavakra? Te is a legműveltebbek közé tartozol?

A magyar nyelv a nyelvészek szerint is az egyik legnehezebb a világon. Mégis ez adja az egyik szépségét. Az első magyar írásos nyelvi emlékünk az 1192 környékéről származó Halotti beszéd és könyörgés, ami a Pray-kódexben maradt fenn. Ebben a szövegben már nemcsak magyar szavakat találunk, hanem teljes mondatokból áll, amelyeket a jelenkor embere is képes értelmezni. Évszázadokon át a latin és a német volt a hivatalos nyelv, de ennek ellenére virágzott a magyar nyelv. Viszont nem volt alkalmas a tudományra, az irodalomra és a hivatalos használatra. Ezért 1772 és 1830 között Kazinczy Ferenc vezetésével elindult a nyelvújító mozgalom, melynek keretében nemcsak új szavakat alkottak meg, hanem használatba vontak régi szavakat és idegen szavaknak adtak magyar megfelelőt. Így vált például a direktorból igazgató vagy a nációból nemzet. Kvízünkben hasonló érdekes szavakat is hoztunk neked.

Te mennyire emlékszel a régi magyar kifejezésekre? Teszteld a tudásod kvízünkkel!

Fotó: Fortepan Kafka Éva

Kvíz a régi magyar szavakról

Viszont a nyelv megújulása jelenleg is zajlik, ami egy természetes folyamat. Új szavak jelennek meg, és régiek tűnnek el, amelyeket már kevésbé használunk. Ennek több oka lehet: kikopnak a köznyelvből, mert újak váltják fel őket vagy már nem használunk olyan tárgyakat, amelyekkel megneveztük őket. Lássuk, te mennyire ismered azokat a régi kifejezéseket, amelyeket még a nagyszüleink használtak? Tedd próbára a tudásod!

Jöhet a kvíz?