Kőkemény mulatós kvíz – Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Egy jó házibuli, vagy lakodalom a magyarok számára elképzelhetetlen mulatós zene nélkül. Ez az 1980-as évek végétől népszerűvé vált műfaj a népi-lakodalmas hagyományokból fakad, a csárdásból, a cigányzenéből és a magyar népzenéből. Ezekből a műfajokból nőtte ki magát elektronikus kísérettel a ma ismert mulatós, ami már egy önálló zenei stílus. Olyan előadók váltak ismertté általa, mint Galambos Lajos, MC Hawer, Bunyós Pityu, Jolly vagy Nótár Mary. Szinte mindenki imádja, akkor is, ha cikinek tartja bevallani, de pár ital után mindenki fejből énekli az örökzöld slágereket és összekapaszkodva táncol a barátaival. Te mennyire ismered a legnagyobb mulatós slágereket? Kvízünkből kiderítheted!

Nagy mulatós kvízünkbenaBódi házaspárról is szó lesz.

Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

Nagy mulatós kvíz

Miért van ekkora sikere a mulatós zenének? A válasz egyszerű: a gyors ritmus és az ismétlődő dallamok azonnal jókedvre derítenek és könnyű táncolni rá. Nem egy szűk korosztályt, hanem mindenkit megszólít, mert szerelemről, bánatról, veszteségről, boldogságról szól, ezért sokak élethelyzetére reflektál. A dalszövegek könnyen érthetők, nem kell sokat gondolkodni rajta és mögöttes tartalmat keresni. Ezért nem véletlen, hogy a mulatós sztárok dalai beköltöztek az otthonainkba, felcsendülnek esküvőkön, falunapokon, házibulikban és még munkába menet az autóban is.

Felkészültél a bulira? Indulhat a mulatós kvíz?