HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőkemény mulatós kvíz – Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Bulibáró
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 16:15
Kis Grófómulatós sztárGalambos LajosNótár Marymulatós zene
Imádod a mulatós zenét? El sem tudsz képzelni egy igazi bulit, hazai mulatós slágerek nélkül? De vajon tényleg ismered a legnagyobb sztárokat és dalaikat? Tedd próbára magad, derítsd ki a mulatós kvízünkből!
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Egy jó házibuli, vagy lakodalom a magyarok számára elképzelhetetlen mulatós zene nélkül. Ez az 1980-as évek végétől népszerűvé vált műfaj a népi-lakodalmas hagyományokból fakad, a csárdásból, a cigányzenéből és a magyar népzenéből. Ezekből a műfajokból nőtte ki magát elektronikus kísérettel a ma ismert mulatós, ami már egy önálló zenei stílus. Olyan előadók váltak ismertté általa, mint Galambos Lajos, MC Hawer, Bunyós Pityu, Jolly vagy Nótár Mary. Szinte mindenki imádja, akkor is, ha cikinek tartja bevallani, de pár ital után mindenki fejből énekli az örökzöld slágereket és összekapaszkodva táncol a barátaival. Te mennyire ismered a legnagyobb mulatós slágereket? Kvízünkből kiderítheted!

Töltsd ki mulatós kvízünket, amelyben Bódi Guszti és felesége Bódi Margó is szerepel.
Nagy mulatós kvízünkbenaBódi házaspárról is szó lesz. 
Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

Nagy mulatós kvíz

Miért van ekkora sikere a mulatós zenének? A válasz egyszerű: a gyors ritmus és az ismétlődő dallamok azonnal jókedvre derítenek és könnyű táncolni rá. Nem egy szűk korosztályt, hanem mindenkit megszólít, mert szerelemről, bánatról, veszteségről, boldogságról szól, ezért sokak élethelyzetére reflektál. A dalszövegek könnyen érthetők, nem kell sokat gondolkodni rajta és mögöttes tartalmat keresni. Ezért nem véletlen, hogy a mulatós sztárok dalai beköltöztek az otthonainkba, felcsendülnek esküvőkön, falunapokon, házibulikban és még munkába menet az autóban is. 

Felkészültél a bulira? Indulhat a mulatós kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki nem tartozik a magyar mulatós alapító előadói közé?

Hallgasd meg Nótár Mary egyik legújabb slágerét:

Töltsd ki az alábbi kvízeket is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu