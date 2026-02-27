Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Okos enged, szamár...” – te hogyan folytatnád? Kvíz

műveltség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 08:15
magyar közmondásműveltségi kvízek
Mennyire mozogsz otthonosan a magyar közmondások világában? Úgy gondolod, hogy az összeset tudnád folytatni? Akkor tedd próbára a tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy művelt!
Kelle Fanni
A szerző cikkei
  • Tízkérdéses kvízünkben tesztelheted a tudásod a magyar közmondások terén.
  • Ha 10 kérdésből 8-at eltalálsz, igazán műveltnek mondhatod magad.
  • A kvízben kevésbé ismert közmondásokat is találsz.

A magyar nyelv rendkívül változatos, hiszen tele van olyan kifejezésekkel és szófordulatokkal, amelyek sokszor még a magyar anyanyelvűeket is megizzasztják. Te vajon mennyire vagy képben a közmondásainkkal? Szerinted be tudnád fejezni azokat? Derítsd ki kvízünkből!

Közmondásos kvíz kérdésein gondolkodó kislány az osztályteremben
Kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered a magyar közmondásokat.
Fotó: 123RF

Vág az eszed, mint a borotva? Ebből a közmondásos kvízből azonnal kiderül

Vitathatatlan, hogy a nyelvünk folyamatosan változik, elég csak arra gondolni, hogy egyre több idegen szót veszünk át többek között az angolból. Habár úgy tűnhet, hogy ezek az új kifejezések színesítik a magyar nyelvet, valójában nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a régi szófordulatok kikopjanak a beszédünkből. Ide tartoznak a szólások és közmondások is, amelyeket egyre ritkábban használunk, pedig olyan életbölcsességeket tartalmaznak, melyek évszázadokat ölelnek fel.

Némelyik története egészen az ókori görög és római kultúráig nyúlik vissza, és különböző erkölcsi értékrendszereket tükröz. Az emberek minden vidéken, tájon, sőt faluban összegyűjtötték a bölcsességeiket, ezek váltak idővel közmondásokká.

Te mennyire mozogsz otthonosan a közmondások világában? Derítsd ki az alábbi kvíz segítségével!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogyan folytatnád a közmondást? „Ágyúval lő...

Frissítsd fel a tudásod! Nézd meg az alábbi videót:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu