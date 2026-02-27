„Okos enged, szamár...” – te hogyan folytatnád? Kvíz

Tízkérdéses kvízünkben tesztelheted a tudásod a magyar közmondások terén.

Ha 10 kérdésből 8-at eltalálsz, igazán műveltnek mondhatod magad.

A kvízben kevésbé ismert közmondásokat is találsz.

A magyar nyelv rendkívül változatos, hiszen tele van olyan kifejezésekkel és szófordulatokkal, amelyek sokszor még a magyar anyanyelvűeket is megizzasztják. Te vajon mennyire vagy képben a közmondásainkkal? Szerinted be tudnád fejezni azokat? Derítsd ki kvízünkből!

Kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered a magyar közmondásokat.

Vág az eszed, mint a borotva? Ebből a közmondásos kvízből azonnal kiderül

Vitathatatlan, hogy a nyelvünk folyamatosan változik, elég csak arra gondolni, hogy egyre több idegen szót veszünk át többek között az angolból. Habár úgy tűnhet, hogy ezek az új kifejezések színesítik a magyar nyelvet, valójában nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a régi szófordulatok kikopjanak a beszédünkből. Ide tartoznak a szólások és közmondások is, amelyeket egyre ritkábban használunk, pedig olyan életbölcsességeket tartalmaznak, melyek évszázadokat ölelnek fel.

Némelyik története egészen az ókori görög és római kultúráig nyúlik vissza, és különböző erkölcsi értékrendszereket tükröz. Az emberek minden vidéken, tájon, sőt faluban összegyűjtötték a bölcsességeiket, ezek váltak idővel közmondásokká.

Te mennyire mozogsz otthonosan a közmondások világában? Derítsd ki az alábbi kvíz segítségével!