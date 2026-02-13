81 éves Földes László „Hobo” – nosztalgikus kvíz az élő legendáról

Földes László „Hobo” ma ünnepli a 81. születésnapját.

A zenész születésnapja alkalmából kvízzel készültünk, amelyet csak a legnagyobb rajongók tudnak hibátlanul kitölteni.

Földes nevéhez köthető generációk egyik kedvenc zenekara, a Hobo Blues Band.

A zenekarról számos érdekesség ismert.

Rajongsz a Hobo Blues Bandért? Imádod Földes László, azaz Hobo műveit? Akkor jó helyen jársz, ez a kvíz neked íródott. A zenész születésnapja alkalmából töltsd ki és tedd próbára a tudásod, vajon mennyire emlékszel a karrierje legfontosabb állomásaira?

Földes László „Hobo” február 13-án tölti be 81. életévét. Kvízünkben tesztelheted, mennyit tudsz az életéről és a munkásságáról

Fotó: MW

Születésnapi Hobo-kvíz a legnagyobb rajongóknak

Mielőtt belevágnánk a zenei kvízbe, megosztunk veled pár érdekességet Hobóról.

Földes László már az egyetemi évei alatt zenélt, a későbbi Kex nevű rockzenekar egyik tagjával is fellépett saját szerzeményével.

Hamar sikerült megnyernie a fiatal értelmiséget, ők ugyanis az akkoriban már népszerű Nagy Ferót és Schuster Lórántot túlzottan „prolinak” tartották.

Hobo, azaz Földes László a Jack London: Kétezer vagány című novellából kapta a becenevét, és a „hobóság” mint életérzés az egész életét meghatározta.

című novellából kapta a becenevét, és a „hobóság” mint életérzés az egész életét meghatározta. Zenekara, a Hobo Blues Band 1978. április 15-én alakult meg egy budapesti kocsmában, és első koncertjüket még abban az évben nyáron, a Lőrinci Ifjúsági Parkban tartották.

A Hobo Blues Band szerepelt a 1981-ben bemutatott Kopaszkutya című filmben. A zenei anyagot betiltották, így a film zenéje csak 1993-ban jelent meg hivatalosan, majd az egyik tabáni koncertjükön mintegy húszezren gyűltek össze.

című filmben. A zenei anyagot betiltották, így a film zenéje csak 1993-ban jelent meg hivatalosan, majd az egyik tabáni koncertjükön mintegy húszezren gyűltek össze. 1984-ben jelent meg a Vadászat című album, amelyet a telt házas Budapest Sportcsarnokban mutattak be élőben. A koncertet a korabeli cikkek a korszak egyik legsikeresebb előadásaként emlegették.

A rövid bemelegítő után következzen a Hobo-kvíz!