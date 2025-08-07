„Minden nevetésre szükség van” - az emberek imádják Liam Neeson Csupasz pisztoly filmjét

Liam Neeson profilváltásba kezdett és ennek az új vonalnak a kezdő mérföldköve lett a mától Magyarországon is megtekinthető Csupasz pisztoly reboot. Az első kritikai visszajelzések alapján jó döntés jegyet váltanunk rá, hiszen a Rotten Tomatoeson a cikk írásakor 89%-os kritikai aránnyal büszkélkedhet. A siker egyik titka, hogy Neeson ehhez a projekthez is hasonló komolysággal állt hozzá, mint a korábbi akciófilmjeihez.
Befutottak az első visszajelzések Liam Neeson Csupasz pisztoly rebootjáról és a vélemények nem is lehetnének derűsebbek. A Rotten Tomatoes oldalán felsorakoztatott kritikák egyhangúan a film erényeire helyezik a hangsúlyt és a szerepére a kortárs vígjátékok között.
Az utóbbi idők legviccesebb filmje... Pont azt adja, amit hiányoltam a mai filmekből
- The Mary Sue
A vígjáték, mint zsáner eddig kihaltnak tűnt a nagyvásznon. Érdemes tehát üdvözölnünk a Csupasz pisztolyt, mint valami jobbat, szimplán a létezése okot ad az ünneplésre.
- Associated Press
Vitathatatlanul van olyan vicces, mint az első három.
- Collider
A Csupasz pisztoly tehát egyszerre kitűnik a borzalmas rebootok sorából és ugyanezzel a lendülettel megmentheti a vígjáték műfajt is.
Különösen váratlan eredmény ez, főleg a korábban akciófilmjeiről híres Liam Neesontől. A színész profilváltása a jelek szerint erősen indít, jóllehet, ebben a filmben ugyanúgy egy komoly rendőrt kellett játszania, csak... kicsit jobban élveznie a szerepét. Talán pont ez a deadpan humor a tökéletes váltás a színésznek.
Liam Neeson a Variety-nek adott interjújában arról beszélt, hogy ez ugyanolyan komoly szerep volt számára, mint a többi.
„A próbák alatt nem nagyon vigyorogtunk. Néhány jelenet konkrét koreográfiát igényelt - vizuális gegek, meg ilyesmi. Nem mondanám, hogy mindig komoly volt, közel sem, de ez egy komoly meló volt, csakúgy, mint minden filmnél, némi könnyedséget is fenntartva” - mondta Liam Neeson.
Immár köztudott, hogy Liam Neeson és Pamela Anderson összemelegedtek a forgatások alatt. Egy korábbi interjúban egyszerűen csak kicsúszott Neeson szájából, hogy szereti az egykori Baywatch cicát.
„Nagyon imádom őt és egyszerűen ki akartam fejezni, hogy mennyire remek. Nincs elszállva, nincs nagy ego. Egyszerűen a munkájáért él. Egy csodálatos teremtés. (...) Nyilvánvalóan a próbákon egyszer-kétszer elmosolyodtunk, de élesben azt tettük, amit tennünk kellett. Soha nem álltunk le, nem emlékszem ilyen alkalomra” - mondta a színész.
A sztárpáros több intimitást feszegető szexuális poénban is játszottak együtt, erről Liam Neeson hasonló szakmaisággal nyilatkozott.
„Igen, volt pár földöntúli jelenet. Már az első naptól kezdve látszott, hogy működik a kémia közöttünk és én ebben bíztam, nem kellett dolgoznom rajta. Mármint, valami történik itt, és ez jó, nem kell hozzányúlni” - mondta a színész.
Liam Neeson látja, hogy a film időzítése nagyonis időszerű és bízik a sikerében.
„Zavaros időkben élünk, szükségünk van minden nevetésre és az ilyen filmek is segítenek ebben. Szóval [a Csupasz pisztoly] egy nagyon kedves és ártatlan kiadás, meglátjuk, hogy a közönség hogyan fogadja” - mondta a színész.
A Liam Neeson Csupasz pisztolya mától megtekinthető a hazai mozikban!
