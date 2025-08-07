„Minden nevetésre szükség van” - az emberek imádják Liam Neeson Csupasz pisztoly filmjét

Liam Neeson profilváltásba kezdett és ennek az új vonalnak a kezdő mérföldköve lett a mától Magyarországon is megtekinthető Csupasz pisztoly reboot. Az első kritikai visszajelzések alapján jó döntés jegyet váltanunk rá, hiszen a Rotten Tomatoeson a cikk írásakor 89%-os kritikai aránnyal büszkélkedhet. A siker egyik titka, hogy Neeson ehhez a projekthez is hasonló komolysággal állt hozzá, mint a korábbi akciófilmjeihez.

Liam Neeson maga javasolta, hogy a szoknya legyen rövidebb (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az emberek szeretik az új Liam Neesont

Befutottak az első visszajelzések Liam Neeson Csupasz pisztoly rebootjáról és a vélemények nem is lehetnének derűsebbek. A Rotten Tomatoes oldalán felsorakoztatott kritikák egyhangúan a film erényeire helyezik a hangsúlyt és a szerepére a kortárs vígjátékok között.

Az utóbbi idők legviccesebb filmje... Pont azt adja, amit hiányoltam a mai filmekből - The Mary Sue

A vígjáték, mint zsáner eddig kihaltnak tűnt a nagyvásznon. Érdemes tehát üdvözölnünk a Csupasz pisztolyt, mint valami jobbat, szimplán a létezése okot ad az ünneplésre. - Associated Press

Vitathatatlanul van olyan vicces, mint az első három. - Collider

A Csupasz pisztoly tehát egyszerre kitűnik a borzalmas rebootok sorából és ugyanezzel a lendülettel megmentheti a vígjáték műfajt is.

Különösen váratlan eredmény ez, főleg a korábban akciófilmjeiről híres Liam Neesontől. A színész profilváltása a jelek szerint erősen indít, jóllehet, ebben a filmben ugyanúgy egy komoly rendőrt kellett játszania, csak... kicsit jobban élveznie a szerepét. Talán pont ez a deadpan humor a tökéletes váltás a színésznek.

Liam Neeson lubickol a szerepben (Fotó: Paramount Pictures)

Liam Neeson a Variety-nek adott interjújában arról beszélt, hogy ez ugyanolyan komoly szerep volt számára, mint a többi.

„A próbák alatt nem nagyon vigyorogtunk. Néhány jelenet konkrét koreográfiát igényelt - vizuális gegek, meg ilyesmi. Nem mondanám, hogy mindig komoly volt, közel sem, de ez egy komoly meló volt, csakúgy, mint minden filmnél, némi könnyedséget is fenntartva” - mondta Liam Neeson.

Pamela Anderson és Liam Neeson aranyosak együtt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Immár köztudott, hogy Liam Neeson és Pamela Anderson összemelegedtek a forgatások alatt. Egy korábbi interjúban egyszerűen csak kicsúszott Neeson szájából, hogy szereti az egykori Baywatch cicát.