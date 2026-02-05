Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Cristiano Ronaldo kvíz, a focista örül a pályán.

Ha ezt a Cristiano Ronaldo kvízt végigviszed, joggal mondhatod magad igazi rajongónak

futballsztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 09:45
Cristiano Ronaldofoci kvízfocista
Nők bálványa, férfiak példaképe, egy élő legenda, akinek a nevét a világon mindenki ismeri. Cristiano Ronaldo örökre beírta magát a sporttörténelembe, ezért a 41. születésnapja alkalmából egy fergeteges kvízzel készültünk. Vajon te mennyire ismered a portugál tehetséget?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Hány Aranylabdát szerzett? Hol kezdődött a pályafutása? Melyik mezszám vált a védjegyévé? Úgy gondolod, hogy mindent tudsz Cristiano Ronaldo focista karrierjéről? Derítsd ki ebből a hihetetlen kvízből!

Cristiano Ronaldo kvíz, a sportoló éppen focizik.
Cristiano Ronaldo születésnapja alkalmából egy fergeteges kvízzel készültünk!
Fotó: APA-PictureDesk via AFP / afp
  • Cristiano Ronaldo keményen megdolgozott a sikerért.
  • A focista eddigi pályafutása során számtalan kitüntetést és díjat zsebelt be.
  • Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered a portugál tehetséget.

Hatalmas focikvíz: mennyire ismered Cristiano Ronaldo pályafutását? 

Cristiano Ronaldo nem csupán egy legendás sportoló, hanem üzletember, globális ikon, aki gyerekek és férfiak példaképe, nők bálványa. A focista az élő bizonyíték arra, hogy nem elég csupán a tehetség, a sikerért bizony meg kell dolgozni. Ronaldo a hosszú évek alatt egy madeirai kissrácból vált világklasszissá, akiért a legnívósabb focicsapatok szálltak harcba, mint a Real Madrid vagy a Juventus.

A futballsztár nevéhez rengeteg gól, díj, kitüntetés és győzelem köthető, amit leginkább a profizmusának köszönhet. De vajon mennyire ismered Ronaldót? Tudod, melyik kluboknál írta át a futballtörténelmet? Készen állsz, hogy leteszteld a tudásod? Akkor töltsd ki ezt a fergeteges Cristiano Ronaldo kvízt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik felnőtt csapatban játszott először?

Az alábbi videóból 10 döbbenetes titkot tudhatsz meg Cristiano Ronaldóról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu