Ha ezt a Cristiano Ronaldo kvízt végigviszed, joggal mondhatod magad igazi rajongónak

Hány Aranylabdát szerzett? Hol kezdődött a pályafutása? Melyik mezszám vált a védjegyévé? Úgy gondolod, hogy mindent tudsz Cristiano Ronaldo focista karrierjéről? Derítsd ki ebből a hihetetlen kvízből!
Cristiano Ronaldo nem csupán egy legendás sportoló, hanem üzletember, globális ikon, aki gyerekek és férfiak példaképe, nők bálványa. A focista az élő bizonyíték arra, hogy nem elég csupán a tehetség, a sikerért bizony meg kell dolgozni. Ronaldo a hosszú évek alatt egy madeirai kissrácból vált világklasszissá, akiért a legnívósabb focicsapatok szálltak harcba, mint a Real Madrid vagy a Juventus.
A futballsztár nevéhez rengeteg gól, díj, kitüntetés és győzelem köthető, amit leginkább a profizmusának köszönhet. De vajon mennyire ismered Ronaldót? Tudod, melyik kluboknál írta át a futballtörténelmet? Készen állsz, hogy leteszteld a tudásod? Akkor töltsd ki ezt a fergeteges Cristiano Ronaldo kvízt!
Az alábbi videóból 10 döbbenetes titkot tudhatsz meg Cristiano Ronaldóról:
