Retró kvíz a magyar sport szerelmeseinek: te mire emlékszel az elmúlt 65 évből?

Ki volt az első díjnyertes, magyar származású testépítő? A kosárlabda mellett melyik csapatsport volt kötelező a testnevelésórán a '70-es években? Mikor robbant be hazánkban az aerobik? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel találkozhatsz retró magyar sport kvízünkben, amelyben felelevenítjuk hazánk sport mérföldköveit, egykori nagy bajnokait és az ő eredményeiket. Felkészültél?

Töltsd ki retró magyar sport kvízünket - Tornaóra Jászberényben, 1975

Fotó: Fortepan

Retró magyar sport kvíz

Itt a lehetőség, hogy megtudd, mennyire vagy a magyar sport igazi szakértője! Nem hagysz ki egyetlen meccset sem? Ugyanúgy érdekel a foci, mint a kosárlabda, a tenisz, az úszás és a vízilabda? Szereted a birkózást, az ökölvívást és a vívást? Lényegében nincs is kedvenc sportod, csak az a lényeg, hogy kiábalhasd: „Ria, ria, Hungária!”? Akkor az alábbi kvíz neked szól, a kérdések között ugyanis felelevenítjük a '60-as, '70-es, '80-as és '90-es évek nagy magyar sporteredményeit, a legnagyobb tehetségeket, valamint az olyan sporttörténeti mérföldköveket, mint például az első magyar fekvenyomó bajnokság megszervezése. Vigyázz, kész, kvíz!