A legendás Aranycsapat tagjai egy mérkőzés előtt

Retró kvíz: te mennyit tudsz az Aranycsapatról?

Aranycsapat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 11:45
retro kvízekLantos MihályfociPuskás Ferenckvíz
Ma, vagyis szeptember 29-én született az Aranycsapat egyik oszlopos tagja, Lantos Mihály. Az egykori magyar válogatott játékos emlékére hoztunk egy kvízt a legendás Aranycsapatról! Te hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?
Simon Benedek
Az Aranycsapat kora kétségtelenül a legdicsőségesebb korszak volt a magyar labdarúgás történelmében, amikor a magyar válogatott a világ élvonalába tartozott. A válogatott egyik alapembere volt Lantos Mihály, aki szeptember 29-én látta meg a napvilágot. Az ő emlékére hoztunk egy retró kvízt az Aranycsapatról!

Tabló az Aranycsapat játékosairól
Az Aranycsapat a labdarúgás élvonalába tartozott az '50-es években. 
Fotó: Fortepan  Bauer Sándor

Aranycsapat kvíz: te mennyit tudsz a legendás magyar válogatottról?

Az Aranycsapat „álomfelállásaként” emlegetett csapat az alábbi nevekből állt: Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, Hidegkuti Nándor, Budai László, Kocsis Sándor, Puskás Ferenc és Czibor Zoltán. Ebben a felállásban a csapat a legnagyobb sikerét Anglia ellen aratta 1953-ban. A világszenzációnak számító találkozón Magyarország 6-3 arányban, első európai csapatként verte meg az angolokat a Wembley stadionban, ezzel kiváltva az egész futballvilág elismerését. A csapat gerince ekkor már régóta együtt rúgta a bőrt, és az elkövetkező években olimpiát nyertek, valamint vb-döntőt is játszottak. 

Te mennyit tudsz a magyar sporttörténelem legismertebb csapatáról? Ebben a kvízben tesztelheted a tudásod!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Milyen poszton játszott a szeptember 29-én született Lantos Mihály?

