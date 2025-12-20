Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőkemény magyar foci kvíz: ezekre a kérdésekre csak a legnagyobb szurkolók tudják a helyes válaszokat

labdarúgas
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 17:00
foci kvízmagyar fociválogatottmagyar foci
Készen állsz, hogy próbára tedd a magyar labdarúgás terén szerzett tudásodat? Ez a foci kvíz nem a gyenge idegzetűeknek való, csak a legelhivatottabb szurkolók érhetik el a csúcsot. Vajon te is közéjük tartozol?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Legújabb foci kvízünkben a magyar labdarúgás komoly múlttal rendelkező világa vár rád, ahol az izgalmas kérdéssor a múlt dicsőséges pillanataitól a jelen reményteljes tehetségeiig kalauzol el téged.

Foci kvíz a magyar futball történetéről.
Foci kvíz: mennyire ismered a magyar futball történetének részleteit? / Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport
  • A magyar labdarúgás története tele van emlékezetes pillanatokkal.
  • Az Aranycsapat számos sikert ért el az 1950-es években.
  • Magyar foci kvízünkkel tesztelheted mekkora rajongó vagy.

Foci kvíz: mennyire ismered a múlt és a jelen futballistáit?

A magyar futball gazdag és viharos történelemmel büszkélkedhet, tele ikonikus alakokkal és emlékezetes mérkőzésekkel.

Az Aranycsapat felejthetetlen sikerei az 1950-es években örökre beírták Magyarországot a labdarúgás nagykönyvébe, olyan zsenikkel a soraiban, mint Puskás Ferenc, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán. Később pedig olyan kiválóságok követték őket, mint Albert Flórián, aki a Ferencváros és a nemzeti tizenegy szívét is meghódította.

Foci kvízünk kérdései ezeket a legendás időket is érintik, de a jelenkor magyar labdarúgásának fontos eseményeit és szereplőit is felölelik, mint például Szoboszlai Dominik feltűnését a nemzetközi porondon.

Merülj el ebben a tudáspróbában, hogy felfedezd vagy éppen megerősítsd ismereteidet a magyar foci legfontosabb pillanatairól és hőseiről!

Teszteld tudásod a nagy magyar foci kvízzel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik évben nyerte meg az Aranycsapat az „évszázad mérkőzését”?

Nézd meg ezt a videót a magyar labdarúgás történetéről:

Ezek a focis kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu