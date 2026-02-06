Kőkemény helyesírási kvíz: csak a legműveltebb emberek tudják hibátlanul kitölteni

A helyesírás gyakorlását már hétévesen elkezdjük, de a magyar nyelv annyira kacifántos tud lenni, hogy bátran kimondhatjuk: a megfelelő nyelvtani alakokat és írásmódokat életünk végéig ismételhetjük és tanulhatjuk. A nyelvészek szerint is a magyar nyelv az egyik legnehezebb a világon, ezért rengeteg buktatót rejt. Hoztunk egy kemény helyesírási kvízt, amivel kiderítheted, mennyire vagy penge a magyar nyelvből.

Töltsd ki a helyesírási kvízt, tedd próbára a tudásod!

Fotó: 123RF

A magyar nyelv az egyik legnehezebb a világon.

Érdekességek a magyar nyelvről.

Kvízkérdések megválaszolása.

Helyesírási kvíz a legjobbaknak

Mielőtt belevágnál a kvíz megoldásába, hoztunk pár érdekességet a magyar nyelvről:

A magyar ábécé 44 betűből áll a többjegyű betűkkel együtt.

Annak ellenére, hogy a magyar nyelv felépítésének logikáját könnyű elsajátítani, de a rengeteg toldalék és kivételt képező nyelvi szabály miatt a világ egyik legnehezebb nyelvének tartják a kutatók.

Sok külföldi meglepődik, hogy a magyarban nincs hím-, nő- és semleges nem.

Mivel a magyar nyelvben rengeteg összetett szó szerepel, a szerkezet pedig rugalmas, kiválóan alkalmas szójátékokra és versek megalkotására.

A Halotti beszéd és könyörgés az egyik legrégebbi, több mint 1000 éves írott emlékünk a magyar nyelvről. Ami szintén különlegessé teszi a nyelvünket, hogy a mai kor embere számára is értelmezhető és a nyelv struktúrája is felismerhető.

Vannak olyan szavaink, amiket nem lehet szó szerint lefordítani idegen nyelvre. Ilyen például a honvágy, az összeszokott, a ráér, a belefér, a húzós és a csak úgy szavak.

A leghosszabb magyar szó 44 betűből áll: megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért

Felkészültél? Indulhat a helyesírási kvíz?