Kőkemény helyesírási kvíz: csak a legműveltebb emberek tudják hibátlanul kitölteni

Úgy gondolod, hogy jó vagy magyarból és kiváló a helyesírásod? De mi van, ha csak azt hiszed? Hoztunk egy kőkemény helyesírási kvízt, ami talán téged is megizzaszt. Tedd próbára magad, lássuk tényleg annyira jó-e a helyesírásod!
A helyesírás gyakorlását már hétévesen elkezdjük, de a magyar nyelv annyira kacifántos tud lenni, hogy bátran kimondhatjuk: a megfelelő nyelvtani alakokat és írásmódokat életünk végéig ismételhetjük és tanulhatjuk. A nyelvészek szerint is a magyar nyelv az egyik legnehezebb a világon, ezért rengeteg buktatót rejt. Hoztunk egy kemény helyesírási kvízt, amivel kiderítheted, mennyire vagy penge a magyar nyelvből.
Mielőtt belevágnál a kvíz megoldásába, hoztunk pár érdekességet a magyar nyelvről:
A magyar ábécé 44 betűből áll a többjegyű betűkkel együtt.
Annak ellenére, hogy a magyar nyelv felépítésének logikáját könnyű elsajátítani, de a rengeteg toldalék és kivételt képező nyelvi szabály miatt a világ egyik legnehezebb nyelvének tartják a kutatók.
Sok külföldi meglepődik, hogy a magyarban nincs hím-, nő- és semleges nem.
Mivel a magyar nyelvben rengeteg összetett szó szerepel, a szerkezet pedig rugalmas, kiválóan alkalmas szójátékokra és versek megalkotására.
A Halotti beszéd és könyörgés az egyik legrégebbi, több mint 1000 éves írott emlékünk a magyar nyelvről. Ami szintén különlegessé teszi a nyelvünket, hogy a mai kor embere számára is értelmezhető és a nyelv struktúrája is felismerhető.
Vannak olyan szavaink, amiket nem lehet szó szerint lefordítani idegen nyelvre. Ilyen például a honvágy, az összeszokott, a ráér, a belefér, a húzós és a csak úgy szavak.
