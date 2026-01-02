SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény Szulejmán-kvíz: most kiderül, tényleg akkora rajongó vagy-e

Szulejmán (sorozat)
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 09:15
filmes kvízekkvíz
Az Oszmán Birodalom titokzatos világa rengeteg embert vonz, ezért a filmvilág is szívesen inspirálódik belőle, köztük a háremek életéből, valamint a palota falai közt megbúvó rejtelmekből. Szulejmán-kvízünkből most kiderül, mennyire ismered az ikonikus sorozatot!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Kőkemény Szulejmán-kvíz kizárólag a legnagyobb rajongóknak! Te is közéjük tartoztál? Vajon mennyire figyeltél? Most kiderül!

A Szulejmán című sorozat plakátja a két főszereplővel., töltsd ki a Szulejmán-kvízt!
Fotó: Photo12 via AFP / afp
  • A sorozat Szulejmán és Hürrem szerelmét kíséri végig.
  • A sorozat történelmi alapokon nyugszik.
  • Ez a kvízt csak a legnagyobb Szulejmán rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

Szulejmán-kvíz – profi leszel, ha végig szemfüles voltál

A történelmi alapokon nyugvó sorozat főként a nők szívét ejtette rabul, hiszen a fő cselekményszál Szulejmán és Hürrem szerelmét kísérte végig. Az alkotás emiatt nők ezreinek a szívébe lopta be magát és vált sok ország egyik legnépszerűbb műsorává. Rajongók ezrei ültek minden este a televízió előtt és együtt örültek vagy sírtak kedvenc szereplőjükkel. Ha te is azok közé tartozol, akik az első pillanattól kezdve végigkövették I. Szulejmán oszmán szultán és kedvese, Hürrem szultána életét, akkor töltsd ki az alábbi kvízünket és derítsd ki, mennyire jó a memóriád és, vajon mennyire figyeltél oda az apró részletekre. Sorozatkvízünkből most kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki volt Szulejmán testvére?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

