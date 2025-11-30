Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kvíz: 7 mondat, aminek már csak a legműveltebbek ismerik a jelentését

2025. november 30.
Most mutasd meg, mit tudsz! Ez a kvíz garantáltan sokakon kifog majd!
Nyelvünk folyamatosan változik: új szavak és kifejezések honosodnak meg, ami szleng volt, elfogadottá, elterjedté válik, mindeközben azonban legalább ennyi kifejezés ki is kopik a hétköznapi használatból. Bizony erre a sorsra jutott közmondásaink, szólásaink többsége is. Kvízünkben most ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót. Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire ismered elődeink nyelvét!

Vajon hogy teljesítesz a következő közmondás-kvízen?
Vajon hogy teljesítesz a következő közmondás-kvízen?  Fotó: Pexels

Közmondás-kvíz: te még tudod, mit jelentenek a következő mondatok?

Milyen az, aki “Olyan, mint a böjti boszorkány”?


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
