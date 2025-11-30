Kvíz: 7 mondat, aminek már csak a legműveltebbek ismerik a jelentését

Nyelvünk folyamatosan változik: új szavak és kifejezések honosodnak meg, ami szleng volt, elfogadottá, elterjedté válik, mindeközben azonban legalább ennyi kifejezés ki is kopik a hétköznapi használatból. Bizony erre a sorsra jutott közmondásaink, szólásaink többsége is. Kvízünkben most ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót. Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire ismered elődeink nyelvét!

Vajon hogy teljesítesz a következő közmondás-kvízen? Fotó: Pexels

Közmondás-kvíz: te még tudod, mit jelentenek a következő mondatok?