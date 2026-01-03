SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Kvíz: csak a legjobbak emlékeznek még ezekre a kötelező olvasmányokból, te köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 09:15
Itt az idő, hogy belevágj egy méltó kihívásba! Töltsd ki a műveltségi kvízünket és kiderül, mennyire vagy otthon a kötelező olvasmányok terén!
Szabó Eszter Sára
Te mennyire emlékszel még a kötelező olvasmányokra, amiket alsóban még kívülről tudtál? Teszteld a tudásod ezzel a kvízzel!

Kvíz: csak a legjobbak emlékeznek még ezekre a kötelező olvasmányokból, te köztük vagy? 
  • Kőkemény műveltségi kvíz.
  • Idézd fel a diákévek irodalomóráit.
  • Ha 8 kérdésre helyesen válaszolsz, akkor az igazán műveltek közé tartozol.

Kötelező olvasmányok kvíz: okosabb vagy mint negyedikben? 

A kötelező könyvek listája sokszor megosztó: mely írások kerüljenek be a tanrendbe, milyen korban olvastassák a Kőszívű ember fiaihoz hasonló nehéz műveket. Azonban, ami közös, hogy ha törik, ha szakad, mindenkinek ugyanazokat a köteteket kellett elolvasni. Régi iskolai emlékek, széljegyzetek a margón, és a tanárok által ezerszer hangsúlyozott idézetek. Ugye neked is ismerős? De vajon mennyire maradt meg mindez az évek alatt ? Most itt a lehetőség, hogy leteszteld, mennyire vagy otthon még mindig Jókai, Madách vagy épp Karinthy világában. Készen állsz visszautazni az irodalomórák hangulatába? Akkor induljon a kvíz!

Kosztolányi Dezső Édes Anna című művében ki Édes Anna?

