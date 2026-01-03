Te mennyire emlékszel még a kötelező olvasmányokra, amiket alsóban még kívülről tudtál? Teszteld a tudásod ezzel a kvízzel!

Kvíz: csak a legjobbak emlékeznek még ezekre a kötelező olvasmányokból, te köztük vagy?

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

A kötelező könyvek listája sokszor megosztó: mely írások kerüljenek be a tanrendbe, milyen korban olvastassák a Kőszívű ember fiaihoz hasonló nehéz műveket. Azonban, ami közös, hogy ha törik, ha szakad, mindenkinek ugyanazokat a köteteket kellett elolvasni. Régi iskolai emlékek, széljegyzetek a margón, és a tanárok által ezerszer hangsúlyozott idézetek. Ugye neked is ismerős? De vajon mennyire maradt meg mindez az évek alatt ? Most itt a lehetőség, hogy leteszteld, mennyire vagy otthon még mindig Jókai, Madách vagy épp Karinthy világában. Készen állsz visszautazni az irodalomórák hangulatába? Akkor induljon a kvíz!