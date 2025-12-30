Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Dávid névnapja

Kőkemény retró kvíz: te mennyire ismered a szilveszteri népszokásokat nagyanyáink idejéből?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 19:30
Szinte mindenki tisztában van a legismertebb újévi hagyományokkal, például a bőséget hozó lencsefogyasztás szokásával, más tradíciók azonban mára a feledés homályába merültek. Kőkemény retró kvízünkből most megtudhatod, te mennyire ismered a régi népszokásokat.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A lencse bőséget hoz, a malac kitúrja, a csirke viszont elkaparja a szerencsét: az újévi babonák közül a legtöbben főleg erre a háromra emlékeznek, ezeken kívül azonban számos olyan szilveszteri hiedelem és népi szokás van, ami mára szinte feledésbe merült. Hogy kicsit felelevenítsük a múlt homályába merült tradíciókat, elhoztunk egy retró kvízt azoknak, akik kicsit nosztalgiáznának, vagy belevetnék magukat az ismeretlenbe és próbára tennék a tudásukat. Ebből a tesztből kiderül, mennyire vagy tisztában azoknak az időknek a hagyományaival, amikor az emberek bulik helyett még bálokba jártak.

Retró kvízt töltő szilveszteri társaság
Szilveszteri ünneplés, újévi hagyományok: ez a retró kvíz még rajtad is könnyedén kifoghat / Fotó: Fortepan/Erky-Nagy Tibor
  • Ezzel a kvízzel visszarepítünk az időben.
  • A kvízben olyan hiedelmek is felbukkannak, amelyek már kikoptak a köztudatból.
  • Kiderítheted, hogy mennyit tudsz a szilveszteri szokásokról és új ismeretekre tehetsz szert.

Szilveszteri retró kvíz – profi leszel, ha megélted vagy meséltek róla

Habár napjainkra háttérbe szorultak a régi idők babonái, az év egyes időszakaiban azok új erőre kapnak, ilyen időszak a szilveszter is. Az új esztendőbe való átlépés mindig is hatalmas szerepet játszott az emberek életében, mivel valami új, valami ismeretlen kezdetét jelentette. Az újévhez kapcsolódóan több olyan hiedelem is létezett, amely az idők során teljesen kikopott a köztudatból. Nézzük, te mennyire ismered azokat!

Az alábbi videóban újévi hagyományokat ismerhetsz meg a világ minden tájáról:

