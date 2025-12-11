Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény téli mese-kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják, mely karácsonyi rajzfilmek mesehősei láthatók a képen

tél
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 16:15
filmes kvízekkarácsonyi mesékkvíz
Minden évben halomszámra jelennek meg az újabbnál újabb ünnepi rajzfilmek, amelyekkel nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is igyekeznek kedvezni. Ráadásul az utóbbi időben számos olyan karácsonyi alkotás jelent meg, amely bár a kicsiknek készült, a felnőtteket is a tévé elé szegezi. Mese-kvízre fel!
Bors
Jégvarázs, A Grincs, Az öt legenda: ez csak néhány azok közül a karácsonyi mesefilmek közül, amelyek különleges világát már a legújabb számítógépes technológiák segítségével vitték vászonra. Az ilyen és ezekhez hasonló meséket nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is szívesen nézik. Ha te is odavagy ezekért a filmekért, ez a mese-kvíz neked szól!

Karácsonyi mese-kvíz
Karácsonyi mese-kvíz igazi rajongóknak / Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock
  • Téli mese-kvíz csak igazi rajzfilm-rajongóknak
  • Ezzel a játékos kvízzel kiszakadhatunk kicsit a szürke hétköznapokból.
  • Te felismered, melyik karácsonyi rajzfilm mesehőse látható a képen?

Téli mese-kvíz csak igazi rajzfilm-rajongóknak

Az animációs filmek pozitív hatással vannak a mentális egészségünkre, javítják a hangulatot és csökkentik a stresszt, mivel általuk kiszakadhatunk kicsit a szürke hétköznapokból. Az ünnepek valódi értékére is rámutatnak, sőt a társas kapcsolatokat is erősíthetik. Te felismered, melyik karácsonyi rajzfilm mesehőse látható a képen? Derítsd ki mese-kvízünkből!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik karácsonyi filmben szerepel a mesehős?

