Kvíz: te tudod, melyik vitamint lehet túladagolni? Tedd próbára a tudásod!

Sokan csak úgy kapkodják a vitaminokat anélkül, hogy tudnák, pontosan mire is valók. Itt az idő, hogy kiderüljön, vajon te mennyire szeded tudatosan őket, töltsd ki a kvízt!

Fotó: Fida Olga / Shutterstock

A vitaminok nélkülözhetetlenek az egészséghez.

A változatos étrend önmagában nem elég.

Figyelj oda, hogyan készíted az ételeidet.

A vitaminok nélkülözhetetlenek testünk működéséhez, viszont nem mindegyiket tudja előállítani a szervezetünk megfelelő mennyiségben. Viszont élelmiszerekkel és vitaminkészítményekkel tudjuk őket pótolni.

Sokan úgy gondolják, hogy ha változatosan étkeznek, akkor már minden rendben van. Ez alapvetően igaz is, de nemcsak az számít, hogy mi van a tányérunkon, hanem az is, hogyan készítjük el az ételeinket. Például a főzés, sütés vagy melegítés során a vízben oldódó vitaminok akár a fele is elveszhet. És ne feledkezzünk meg az ásványi anyagokról meg a nyomelemekről sem, ezek csendes háttérmunkásokként segítenek abban, hogy az immunrendszerünk erős maradjon, a szívünk, az idegrendszerünk jól működjön, és úgy általában energikusabbnak érezzük magunkat. Induljon a vitaminok-kvíz!