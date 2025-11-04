Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kőkemény kvíz: te mennyire ismered a vármegyéket és megyeszékhelyeket?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 15:15
Mennyire vagy otthon a vármegyéket, és megyeszékhelyeket illetően? Ha elég bátor vagy, itt az idő, hogy leteszteld le a tudásod kvízünkkel!
Kelemen Dorina
Mit gondolsz, ha leraknak eléd egy vaktérképet, be tudnád írni helyesen a vármegyéket és megyeszékhelyeket? Ha elég bátor vagy, akkor veselkedj neki a földrajzi kvízünknek és derüljön ki az igazság!

Te mennyire ismered a vármegyéket és megyeszékhelyeket? Tedd próbára a tudásod a földrajzi kvízünkkel
9 kérdéses kvíz: vármegyék és megyeszékhelyek – vajon hányat tudsz hibátlanul össze párosítani? 

Hogy állsz a földrajzzal? Ha megkérdezik tőled, hol van Kambodzsa, rögtön rávágod a választ? Esetleg még a térképen is megtalálnád a helyét? Mi a helyzet a magyar vármegyékkel és megyeszékhelyekkel? Szerinted hibátlanul össze tudnád párosítani őket? Ha a válasz igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízünket, hogy tanulj valami újat, amit valljuk be, amúgy is illene tudnod. Készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

1 / 8
Melyik Csongrád-Csanád vármegye székhelye?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
