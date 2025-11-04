Kőkemény kvíz: te mennyire ismered a vármegyéket és megyeszékhelyeket?

Mit gondolsz, ha leraknak eléd egy vaktérképet, be tudnád írni helyesen a vármegyéket és megyeszékhelyeket? Ha elég bátor vagy, akkor veselkedj neki a földrajzi kvízünknek és derüljön ki az igazság!
Hogy állsz a földrajzzal? Ha megkérdezik tőled, hol van Kambodzsa, rögtön rávágod a választ? Esetleg még a térképen is megtalálnád a helyét? Mi a helyzet a magyar vármegyékkel és megyeszékhelyekkel? Szerinted hibátlanul össze tudnád párosítani őket? Ha a válasz igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízünket, hogy tanulj valami újat, amit valljuk be, amúgy is illene tudnod. Készen állsz? Induljon a kvíz!
