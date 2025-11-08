Ma lenne 90 éves Alain Delon, a sármos francia színész – Kvíz a legendáról

Alain Delon, a színész akit sosem felejtünk. Tudtad, hogy már 1958-ban együtt dolgozott Jean-Paul Belmondóval? Vagy, hogy közel 100 filmet forgatott?

Ma lenne 89 éves Alain Delon a sármos francia színész – Kvíz a legendáról.

Fotó: Ina via AFP / AFP

8 kvízkérdés Alain Delonról, a sármos színészlegendáról

Színész, filmrendező, producer, ráadásul az egyik legszebb férfi a filmtörténelemben, ő volt Alain Delon. A színészlegenda ma ünnepelné 90. születésnapját. A férfi, aki minden női szívet megdobogtatott, háromszor nyerte el Franciaország legrangosabb filmművészeti díját, a César-díjat. Melyik film hozta meg neki a világsikert? Milyen bűntény árnyéka vetült rá az évek során? Milyen kapcsolat fűzte Jean-Paul Belmondóhoz? Ha te is annyira szereted Alain Delont mint mi, akkor töltsd ki a róla szóló kvízünket és tudj meg még többet a színészről?