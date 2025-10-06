„A legtöbbjük sz*r” — Ridley Scott teljesen kifakadt: a rendezőzseni egyszerűen rühelli a mai filmeket

Vannak alkotók, akik annyira magas szinteket értek el, ahonnan már csak lefele lehet nézni a sanyarúság, középszerűség és a semmilyenség világába. Ridley Scott, az Alien, a Szárnyas fejvadász, a Thelma és Louise és a Gladiátor filmek rendezője kicsit így láthatja önmagát — ami különös, pedig részben igaz. A Ridley Scott filmek valóban nagyon jók, még ha kicsit pökhendi is az úriember.

Az Alien filmek megalkotója soha nem tartja magában a véleményét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ridley Scott, az Alien filmsorozat atyja nincs megelégedve a modern filmekkel

A rendező legutóbb a BFI Southbank moziban, egy retrospektív vetítés és interjú keretében beszélt alkotói hitvallásáról. Elmondta, hogy kénytelen modern tartalmakat is nézni, hisz ezekből gyűjt casting ötleteket, de nagyon nincs jó véleménnyel a mai filmekről.

„Hát, mostanság szinte csak középszerűséget látok, eláraszt minket a középszerűség. Borzasztó dolog, de elkezdtem nézni a saját filmjeimet, amik valójában nagyon jók és nem öregszenek!” — áradozott filmjeiről a rendező, kiemelve A sólyom végveszélyben című filmet, aminek a minősége lenyűgözte őt.

Nagyon sok filmet készítenek manapság, szó szerint az egész bolygón, millió számra. Nem ezer, hanem millió és a legtöbbjük sz*r.

A rendező kiemelte a modern filmek kórokozóját is, ami szerinte a digitális effektek túlzott használata:

Sok film csak azért olyan drága, hogy megmentsék a digitális effektekkel, mert igazából nincs egy jó ötletük papíron. Előbb papíron legyen jó az ötlet!

Ridley Scott így tehát nyíltan beleállt a modern filmes trendekbe, ami egyébként nagyrészt korrektnek bizonyulna egy leheletnyi több szerénységgel tálalva, de erre talán kár lenne várnunk. A rendező ugyanis korábban sem volt rest kifejteni kritikáját a szembejövő témákkal. Egy korábbi interjújában a szuperhős filmekről volt igen hasonló véleménye.

K**vára unalmasak! A forgatókönyvek k**vára nem jók. Azt hiszem három jól megírt szuperhős filmet is csináltam. Az egyik az Alien Sigourney Weaverrel, a másik a kib*szott Gladiátor és a harmadik a Szárnyas fejvadász. Miért nem csinálnak szuperhős filmeket jobb sztorikkal?

— fakadt ki a rendező. Persze ebben azt is meg lehetne vitatni, hogy mi számít szuperhős filmnek.