Ezek megőrültek? Szinte kivágták Colin Farrell Pingvinjét a Batman folytatásából!

Colin Farrell
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 15:05
batmanRobert Pattinsonpingvinfilm
Hiába lett a tavalyi év egyik legsikeresebb sorozata a Pingvin, a hírek szerint nem láthatjuk sokkal többet a gothami gonosztevőt. Colin Farrell nemrég pár mondatot ejtett el az évek óta készülő Batman film folytatásáról, és az is kiderült, mennyi dolga lesz pontosan az újabb denevérmoziban.
Bors
A szerző cikkei

Szomorú hírt közölt a rajongóival a 49 éves ír színész. Colin Farrell a napokban kapta meg az évek óta készülő Batman folytatásának a forgatókönyvét, és úgy tűnik, igen keveset láthatjuk őt Pingvinként. A koncepció azért is furcsa, mert a tavalyi év egyik legnagyobb sikersorozata az HBO MAX-on a Pingvin című DC-széria volt, amiért Farrell többek között Golden Globe-díjat is nyert. 

Colin Farrell
Colin Farrell Golden Globe és SAG-díjat is kapott az alakításáért (Fotó: CraSH)

Colin Farrell Pingvin a Batmanben

A Robert Pattinson nevével fémjelezett Batman 2022-ben hatalmas sikert aratott a mozipénztáraknál és azonnal be is jelentették, hogy folytatják a sötétebbre vett bőregér történetét. A két rész között 2024-ben debütált az első filmben mellékszerepet játszó Colin Farrell által alakított Pingvin önálló, 8 részes sorozata, ami sokak szerint az egyik legjobb valaha készült DC sorozat lett. A figura népszerűsége miatt sokan úgy gondolták, hogy a jelen állás szerint 2027-ben érkező folytatásban hangsúlyosabb szerepet kap Pingvin, de az ír színész a The Wrap-nak a minap ennek az ellenkezőjét nyilatkozta. 

Azt hiszem, ezen a héten nekilátok a forgatókönyvnek, és eltöltök vele egy kis időt. Nem hiszem, hogy sok jelenetem lesz, de bármennyire is legyen rám szükség, én ott leszek

– mondta a színész. 

2024 - The Penguin - TV Series
A Colin Farrell filmek egyik legkülönlegesebb darabja: a színészt felismerhetetlenre sminkelték a Batmanben és a Pingvin című sorozatban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A pletykák szerint az új szupergonosz Mr. Freeze (Mr. Fagy) lehet, akit az 1998-as, botrányosan rossz Batman és Robinban Arnold Schwarzenegger alakított, de emlegetik még Agyapofa megjelenését is, aki 2026-ban önálló DC filmben is feltűnik, Tom Rhys Harries alakításában. 

Mindenestere Colin Farrell rajongói örülhetnek, ugyanis szeptemberben érkezik a magyar mozikba is az év egyik legszebb és legromantikusabb történetének ígérkező Mágikus, merész, meseszép utazás című film, amiben Margot Robbie-val keverednek egy szó szerint varázslatos szerelmi kalandba. A további szerepekben az Oscar-díjas Kevin Kline, az angol komédiakirálynő, Phoebe Waller-Bridge és Lily Rabe láthatók. 

A Pingvin és a Batman elérhető az HBO MAX kínálatában, a Mágikus, merész, meseszép utazás szeptember 18-án érkezik a magyar mozikba. 

 

 

