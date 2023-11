Ezeket az eszközöket soha ne hagyd bedugva a konnektorban!

Egyes elektronikus eszközök még akkor is fogyasztanak áramot, amikor készenléti üzemmódban vannak. Íme, azok, amiket jobb kihúzni a konnektorból. A háztartások mindent megtesznek a költségek csökkentése érdekében, ezért érdemes azokra az elektronikai eszközökre is figyelni, amelyeket ugyan kikapcsolunk, de készenléti üzemmódban is fogyasztanak áramot - írja a Life.hu.

Vannak eszközök, amiket mindig érdemes kihúzni a konnektorból!

Konyhai készülékek

A konyhában a "legnagyobb energiapazarlók" közé tartozik a mikrohullámú sütő (amely körülbelül négy wattot fogyaszt, amikor nem használják) és a kávéfőző (0,5 watt).

Játékkonzolok

A játékkonzolok köztudottan "az egyik legrosszabb energiafaló vámpírok", mivel készenléti üzemmódjuk "energiát használ a szoftverfrissítések és a hangutasításokkal vagy távirányítókkal történő bevitel érzékelésére".

A szakértők azt állították: "A legjobb módja ennek megakadályozására az, ha nem csatlakoztatjuk áramforráshoz a konzolt, de ha ez problémát jelent, akkor a legtöbb ilyen eszköz rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal, így azt érdemes bekapcsolni."

Ez megakadályozza, hogy a készülék készenléti állapotban olyan dolgokat végezzen, mint például a frissítések. A konzol használati utasításából megtudhatja, hogyan lehet ezt aktiválni (általában a beállítások módosításával)

- mondta a szakértő az Expressnek.