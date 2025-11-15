Kőkemény kvíz: felismered Budapest ikonikus épületeit egyetlen képről? 10-ből 2 ember tudja csak minden kérdésre a választ

Aligha lehetne felsorolni egyetlen kvízben a város minden varázslatos épületét, de hoztunk párat a legikonikusabbak, legemlékezetesebbek közül. Mindegy, hogy tősgyökeres fővárosi vagy turista vagy-e Budapesten, ha jó a szemed és a memóriád, akkor ess neki ennek a földrajzi kvíznek!

Kvíz: te mennyire ismered Budepestet?

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Budapest egy valódi építészeti ékszerdoboz. Néhány épülete hihetetlen díszítésével, monumentalitásával állítja el a lélegzetünket minden alkalommal, amikor elsétálunk előtte. De nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hiszen mind egy-egy korszakot idéz. Különlegességét épp a sokszínű építészeti stílus adja, amely térképként terül el az egész városban. A neoreneszánsz műremekektől, a szecessziós palotákon át, a legmodernebb épületekig.

Kvíz: felismered melyik budapesti épület van a képen?

Tegyél egy virtuális sétát a fővárosban: töltsd ki a kvízt, és próbáld felidézni egyetlen kép alapján, hogy melyik építészeti csodát látod éppen!