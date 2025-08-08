Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Kvíz: Térkép nélkül is elboldogulsz a világban? 10 kőkemény földrajzi kérdés, amin a vérprofi utazók is elbuknak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 15:15
Sokan azt hisszük, jól ismerjük a világ híres helyeit – de vajon tényleg így van? Ez az utazási kvíz most kideríti, hogy a bakancslistád inkább álom vagy emlékgyűjtemény.
Etédi Alexa
A világ tele van lenyűgöző helyekkel – vannak köztük ősi romok, amelyek évszázadok történetét suttogják, és olyan természeti csodák, amelyek előtt az ember csak csendben álmélkodik. Ez az utazási kvíz azoknak szól, akik szívesen kalandoznak képzeletben is, és kíváncsiak arra, mennyire ismerik bolygónk legikonikusabb látnivalóit.

utazási kvíz, Banff Nemzeti Park, tó, fenyvesek, hegyek
Utazási kvízünkben bebarangoljuk a világ legszebb tájait és látnivalóit.
Fotó: Robert Harding Video / Shutterstock

Világjáróknak kötelező: itt az utazási kvíz, ami próbára tesz!

A tíz kérdés fele kulturális, fele pedig természeti helyszíneket érint, így mindenki megtalálhatja benne a saját erősségét – vagy épp felfedezhet valami teljesen újat. A kérdések közepes nehézségűek, némi utazói tapasztalat vagy jó megfigyelőkészség előnyt jelenthet.

Akár hátizsákos világjáró vagy, akár kanapéról ismerkedsz a bolygóval, itt az alkalom, hogy teszteld magad!
Indulhat az utazás – most nem kell hajtogatni a térképet.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik ország területén található a híres Torres del Paine Nemzeti Park?

