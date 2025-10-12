Kőkemény retró kvíz – Csak a legjobb memóriájú emberek tudják helyesen kitölteni

Október a Látás Hónapja, ezért a Fanny magazin különleges retró kvízében elsősorban a szemüveget hordó olvasók memóriáját teszteli. Például tudod, hogy milyen szemüvegeket neveznek pápaszemnek? Vagy mennyibe került 1965-ben egy szemüveg? Emlékszel még, melyik számú szemészeti klinika volt elérhető 1985-ben a Tömő utcai új épületben? Ez a látás kvíz nemcsak nosztalgikus utazás, hanem remek lehetőség arra is, hogy kiderüljön: mennyire éles a memóriád!

Kőkemény retró kvíz a Látás Hónapja alkalmából.

Fotó: UWM Libraries / Fortepan

Induljon a retró kvíz!