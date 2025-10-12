Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kőkemény retró kvíz – Csak a legjobb memóriájú emberek tudják helyesen kitölteni

retró
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 08:20
Látás Hónapjaszemüveg készítéskvíz
A régi optikák nemcsak szemüvegeket adtak, hanem szép emlékeket is. Nézzünk vissza kicsit a múltba, ezzel a rendhagyó retró kvízzel. Tedd próbára a tudásod, előre szólunk, hogy csak a legjobb memóriával rendelkezők tudják helyesen kitölteni. Te vajon köztük vagy?
Bors
A szerző cikkei

Október a Látás Hónapja, ezért a Fanny magazin különleges retró kvízében elsősorban a szemüveget hordó olvasók memóriáját teszteli. Például tudod, hogy milyen szemüvegeket neveznek pápaszemnek? Vagy mennyibe került 1965-ben egy szemüveg? Emlékszel még, melyik számú szemészeti klinika volt elérhető 1985-ben a Tömő utcai új épületben? Ez a látás kvíz nemcsak nosztalgikus utazás, hanem remek lehetőség arra is, hogy kiderüljön: mennyire éles a memóriád!

retró kvízhez kapcsolódó régi szemüvegek
Kőkemény retró kvíz a Látás Hónapja alkalmából.
Fotó: UWM Libraries /  Fortepan

Induljon a retró kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
A szemüvegeket sokan még ma is pápaszemnek nevezik. Tudod, melyik egykor szinte minden darabra jellemző sajátosság miatt ragadt rá ez a kedves név?

Egy kis retró életérzés:

Tedd magad próbára ezekkel a kvízekkel is:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
