Kőkemény retró kvíz – Csak a legjobb memóriájú emberek tudják helyesen kitölteni

Október a Látás Hónapja, ezért a Fanny magazin különleges retró kvízében elsősorban a szemüveget hordó olvasók memóriáját teszteli. Például tudod, hogy milyen szemüvegeket neveznek pápaszemnek? Vagy mennyibe került 1965-ben egy szemüveg? Emlékszel még, melyik számú szemészeti klinika volt elérhető 1985-ben a Tömő utcai új épületben? Ez a látás kvíz nemcsak nosztalgikus utazás, hanem remek lehetőség arra is, hogy kiderüljön: mennyire éles a memóriád!
Egy kis retró életérzés:
Tedd magad próbára ezekkel a kvízekkel is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.