Gombóc Artúr, Pom Pom, A nagy ho-ho-horgász: melyik a kedvenced Sajdik Ferenc életművéből? - Galéria

Egy hónappal 95. születésnapja után elhunyt Sajdik Ferenc, aki páratlanul gazdag életművet hagyott maga után, generációk nőttek fel a rajzain.

Sajdik Ferenc rajzait sokan szerették (Fotó: MTV)

„Sajdik Ferenc a sötétben fütyörésző kisfiúra emlékezteti a szemlélőt. Meséket fütyörészik magának és valamennyiünknek, sohasem volt madarakat, bolondos állatkákat, még bolondosabb emberkéket” – mondta róla egykor Peterdi Pál. „Én az állatok pártján állok. Egy pókot se taposok el, csak rajzolom őket. Jó rondára, ez az én bosszúm” – ezt pedig Sajdik Ferenc jegyezte meg viccelődve.

„Ha fél óráig nem rajzolhatok, már rosszul érzem magam. Csak az utóbbi években fajult el ennyire a dolog, a feleségem szerint szenvedélybeteg lettem. De régebben sem volt ez nagyon másképp. Volt például a Nyugatival szemben a hatvanas és a hetvenes években egy kis trafik. Azt a hölgyet, aki ott ült és árult, mindig nagyon irigyeltem. Hogy bent ül az élet sűrűjében, senki nem zavarja egész nap, és milyen jó lenne, ha én ülhetnék ott a helyében.

Annyit rajzolhatnék, amennyit csak akarok!

Csak áramolna a nép, nem látnák, hogy mit csinálok, én pedig rajzolnám őket” – ezt pedig még 2008-ban nyilatkozta.

Több generáció szerette Sajdik Ferenc műveit

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar grafikus, karikaturista, érdemes művész körülbelül 300 könyvhöz készített illusztrációkat, de emellett rajzfilmsorozatokat is készített, ezeken több nemzedék nőtt fel.

1955-ben a Rádió- és Televízióújság tördelője és rajzolója lett, majd közölni kezdte karikatúráit az 1960-as években hetente félmilliós példányszámban megjelenő vicclap, a Ludas Matyi. 1965-ben belső munkatársa lett a szatirikus hetilapnak, harminc évig rajzolt a lapnak. Számos kötete jelent meg, sok ezek közül állatokról szól, a Pom Pom meséi, A nagy ho-ho-horgász pedig még ma is előkerül sok háztartásban, mai kisgyerekek is ismerik a mókás karaktereket. Képgalérián az emlékezetes figurák, akik kiállításon is láthatók: ki volt a kedvenced?