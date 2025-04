Nyelvünk folyamatosan megújul: ami egykor szleng volt, azt ma már a tévében is halljuk, miközben a régen oly egyértelmű kifejezések lassan kikopnak a mindennapokból. Bizony így van ez sok szólással és mondással is: van, aki csak a jelentésüket nem ismeri, de akad olyan is, aki már nem is hallott a következőkről. Tesztünkből kiderül, te mennyire ismered ezeket a feledésbe merülő mondatokat.