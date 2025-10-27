Te tudod, hogy melyik bolygó az esthajnalcsillag? Ebben a kvízben bizonyíthatod tudásod a világűrről

Te is sokat merengsz az esti égboltot figyelve? Gyakran ábrándozol róla, hogy milyen rejtett bolygók, ismeretlen életformák lehetnek az univerzumban? Most megmutathatod, mennyire ismered a világűrt: a bolygókat, csillagokat, égitesteket. Itt a nagy univerzum-kvíz!

Ismered a naprendszert és az univerzumot? Akkor ez a kvíz neked való!

Sokan úgy gondolják, hogy az univerzum legnagyobb csillaga a Nap, de ez nem így van. Hatalmas persze, de vannak annál sokkal nagyobbak is. Naprendszerünk központi csillagának átmérője 1392 ezer kilométer, ami elképzelhetetlenül óriási, azonban más szupercsillagokhoz képest csak egy homokszem. Ha bárhonnan kiszúrod az esthajnalcsillagot, betéve tudod a naprendszerünk bolygóit, és van tipped, hogy mekkora a Tejútrendszer, akkor ezt a kvízt neked találtuk ki! Lássuk mennyi helyes válaszod lesz!