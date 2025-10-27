BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz, Bolygók az univerzumban

Te tudod, hogy melyik bolygó az esthajnalcsillag? Ebben a kvízben bizonyíthatod tudásod a világűrről

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 10:45
tejútrendszerEsthajnalcsillaguniverzumnaprendszervilágűr
Játékunkból végre megtudhatod, mennyire vagy tájékozott a csillagászat, a bolygók, illetve a naprendszer kérdéseiben. Az univerzum hatalmas, te vajon mennyire ismered? Kvízünkből kiderül!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Te is sokat merengsz az esti égboltot figyelve? Gyakran ábrándozol róla, hogy milyen rejtett bolygók, ismeretlen életformák lehetnek az univerzumban? Most megmutathatod, mennyire ismered a világűrt: a bolygókat, csillagokat, égitesteket. Itt a nagy univerzum-kvíz!

Kvíz, Galaxis az sötét űrben
Ismered a naprendszert és az univerzumot? Akkor ez a kvíz neked való!
Fotó: abdurrohman dzar /  Shutterstock 

Kvíz: te mennyire ismered az univerzumot?

Sokan úgy gondolják, hogy az univerzum legnagyobb csillaga a Nap, de ez nem így van. Hatalmas persze, de vannak annál sokkal nagyobbak is. Naprendszerünk központi csillagának átmérője 1392 ezer kilométer, ami elképzelhetetlenül óriási, azonban más szupercsillagokhoz képest csak egy homokszem. Ha bárhonnan kiszúrod az esthajnalcsillagot, betéve tudod a naprendszerünk bolygóit, és van tipped, hogy mekkora a Tejútrendszer, akkor ezt a kvízt neked találtuk ki! Lássuk mennyi helyes válaszod lesz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik a legnagyobb bolygó a Naprendszerünkben?

Íme egy rövid ismeretterjesztő videó a naprendszerünk bolygóiról:

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu