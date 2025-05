Fogyni akarsz? Irány a világűr!

Hihetetlenül gyorsan tud alkalmazkodni az emberi test. Elképesztő dolgok történhetnek a szervezetünkkel a világűrben. Persze ez nem mindig pozitív. A Nemzetközi Űrállomáson dolgozó asztronauták szervezete látványos változásokon megy keresztül. A világűr ereje.

Magasabb és vékonyabb lehetsz! A világűr titkai / Fotó: Dima Zel (Illusztráció)

Mit tesz a szervezetünkkel a világűr

Az egyik legmegdöbbentőbb dolog, hogy akár 3%-kal is nőhet a testmagasságunk. Ez egy 170 cm-es embernél körülbelül 5 centit jelent. A súlytalanságban ugyanis enyhén megnyúlik a gerincoszlop. De ez csak egy változás a sok közül, amit a világűrt megjártakon tapasztaltak.

Az űrhajósok arca is egy rövid idő után megváltozik. Az arcuk puffadt lesz a lábuk pedig vékonyabb, soványabb. Ez azért van, mert a Földön hat ránk a gravitáció. Így a testünkben lévő folyadék leginkább az alsó végtagokban gyűlik össze. Viszont a súlytalanságban a folyadékra nem hat a tömegvonzás, így az egyenletesen oszlik a testben.

Amikor az űrhajósok visszatérnek a Földre, ügyetlenebbek lesznek. Mindent elejtenek, levernek. Az asztronauták arra panaszkodnak, hogy visszatérésük után elfeledkeznek a gravitációról. Ha az űrben elejtenek valamit, az lebeg tovább mellettük. De a Földön viszont leesik.

A világűr megváltoztatja testünket / Fotó: Rahayu footage (Illusztráció)

Drasztikusan csökkenhet az izomtömeg is a súlytalanságban. A gravitációmentes térben ugyanis nincs szükség az izmokra a test, vagy bármilyen tárgy megtartásához. Ehhez azonnal alkalmazkodik a test és elkezdi leépíteni az izmokat, hogy a felesleges szövetektől megszabaduljon. A szervezet ugyanis nem tudja, hogy ez csak egy átmeneti állapot és még szükség lesz az izmokra a Földre történő visszatérés után. Ezért naponta körülbelül 2 órát edzenek az űrhajósok, az űrben.

Gyakran panaszkodnak arra is az asztronauták, hogy fogynak. Hiába edzenek, hiába visznek be 3000 kalóriát naponta, mégis veszítenek a súlyukból. Az izomtömegük is akár 20%-kal csökkenhet. Pedig az űrhajósok mindent megtesznek azért az űrben, hogy könnyebben visszaszokhassanak a Földi körülményekhez visszatérésük után.