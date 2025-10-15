Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Magyar retró kvíz – A legműveltebbek közé tartozol, ha hibátlanul ki tudod tölteni

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:54
retróhangulatmagyar kvízekkutyakiállításkvíz
Az ember legjobb barátai nem nézik az idő múlását. Ahogy régen, ma is lelkesedéssel keresik gazdáik társaságát. Ebben a játékos magyar retró kvízben, a szocializmus kutyái állnak a középpontban. Tedd próbára a tudásod, lássuk mire emlékszel? Te is a legműveltebb magyarok közé tartozol?
Bors
A szerző cikkei

Ebben a rendhagyó magyar retró kvízben ezúttal a kutyák állnak a középpontban, de ne gondold, hogy csupán egy egyszerű kutyafajta meghatározásról van szó! Nem ám aranyos, vagy a magyar kutyafajták közé 2024-ben bejegyzett ebeket kell felismerned. Most igazán próbára tesszük a memóriád. Emlékszel melyik volt az első kutyakiképző iskola, vagy melyik magyar költőnő rajongott a négylábúakért? Ha igazán művelt vagy, arra is tudod a választ, hogy melyik szaktudomány foglalkozik a kutyákkal. Ugorj fejest a szocializmus korszakába, és tedd próbára az emlékezeted. 

Kutyás retró kvíz, három kutya egy nő ölében a szocializmus korszakából
Kutyás retró kvíz a szocializmus korszakából.

Induljon a kutyás retró kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
Hazánkban régre nyúlik vissza a civil kutyakiképzés története. Tudod, hogy az alábbiak közül melyiket tartják Magyarország első kutyaiskolájának?

 

Az alábbi videóból magyar kutyafajtákat ismerhetsz meg:

Ezeket a kvízeket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
