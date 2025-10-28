BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Odüsszeia kvíz: ciki ha ezen megbuksz – Csak az igazán művelteknek sikerül

Odüsszeia kvíz: ciki ha ezen megbuksz – Csak az igazán művelteknek sikerül

kötelező olvasmány
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 18:30
Odüsszeiairodalmi kvízekOdüsszeuszkvíz
Lehet, hogy már nem emlékszel minden részletre a gimis irodalomórákról, de Odüsszeusz neve biztosan ismerősen cseng. A leleményes görög hős, aki egy egész hadsereget vert át, majd még sok-sok évig bolyongott a tengereken, hogy végre hazatérhessen szeretett feleségéhez – ismerős, ugye? Ha igen azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízt!
Bors
A szerző cikkei

Vajon te mennyire vagy képben az Odüsszeia történetével? Most kiderül, hogy megmaradt-e valami a tankönyvekből, vagy ideje újra elővenni Homérosz művét! Töltsd ki a kvízt!

kvíz, Odüsszeusz, Odüsszeia, Homérosz
Odüsszeia kvíz – Ciki ha ezen megbuksz
Fotó: HIP/ Northfoto /  Northfoto

11 kvízkérdés az Odüsszeiából – Te vajon hány pontot érsz el?

Az Odüsszeia nemcsak egy ősi eposz, hanem az egyik legismertebb történet a irodalomból, tele tengeri szörnyekkel, varázslónőkkel, dacos istenekkel és csábító szirénekkel. Odüsszeusz hazafelé vezető útja kalandok egész sorát hozza magával, miközben otthon, Ithakában a hűséges Pénelopé sem unatkozik: kérők ostromolják, de ő egy trükkel kivágja magát a helyzetéből.

Ez a kvíz most egy kis időutazásra hív: nem kell tudósnak lenned, de ha emlékszel, kinek mondta Odüsszeusz, hogy „Senki” – akkor jó eséllyel indulhatsz! Tíz kérdés, tíz lehetőség, hogy bebizonyítsd: Homérosz hősei nyomot hagytak benned. Hajóra fel, kezdődjön az utazás! Induljon a kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 11
Mit testesít meg Odüsszeusz?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu