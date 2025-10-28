Odüsszeia kvíz: ciki ha ezen megbuksz – Csak az igazán művelteknek sikerül

Vajon te mennyire vagy képben az Odüsszeia történetével? Most kiderül, hogy megmaradt-e valami a tankönyvekből, vagy ideje újra elővenni Homérosz művét! Töltsd ki a kvízt!

Odüsszeia kvíz – Ciki ha ezen megbuksz

Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

Az Odüsszeia nemcsak egy ősi eposz, hanem az egyik legismertebb történet a irodalomból, tele tengeri szörnyekkel, varázslónőkkel, dacos istenekkel és csábító szirénekkel. Odüsszeusz hazafelé vezető útja kalandok egész sorát hozza magával, miközben otthon, Ithakában a hűséges Pénelopé sem unatkozik: kérők ostromolják, de ő egy trükkel kivágja magát a helyzetéből.

Ez a kvíz most egy kis időutazásra hív: nem kell tudósnak lenned, de ha emlékszel, kinek mondta Odüsszeusz, hogy „Senki” – akkor jó eséllyel indulhatsz! Tíz kérdés, tíz lehetőség, hogy bebizonyítsd: Homérosz hősei nyomot hagytak benned. Hajóra fel, kezdődjön az utazás! Induljon a kvíz!