Ma jön a matek érettségi: próbáld ki, tudsz-e annyit, mint egy 18 éves!

Érettségi előtt állsz, és még rád férne egy kis ismétlés? Mint tudjuk, az a tudás anyja. Vagy már rég volt az érettségi, de kíváncsi vagy rá, tudsz-e annyit vagy többet, mint a 18 évesek? Esetleg a mai napig visszatérő álmod, hogy visszavonták a matek érettségid és újra le kell vizsgáznod? Ha kitöltöd ezt a kvízt, akkor megtudod, mennyire vagy még formában matekból!

Kedden indul a matek érettségi Fotó: WorldStockStudio

Kíváncsi vagy rá, mennyire menne a matek érettségi?

Derékszögek, geometria, trigonometria, hatványozás, százalékszámítás, Pí és Pitagorasz-tétel. Ismerősek ezek a kifejezések? Mindenki komoly erőfeszítéseket tett az iskolapadokban azért, hogy megtanulja ezeket a matematikai fogalmakat. Így is majdnem mindannyian rettegtünk az érettségi előtt. Ez a kvíz segíteni fog abban, hogy szembenézzünk régi félelmeinkkel.

Most kiderül, mennyire vagy jó matekból. Vágj bele nyugodtan, és bizonyítsd be, hogy igenis helytállnál, ha most várna rád a matek érettségi.