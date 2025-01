"Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!" - Dr. Nagy Sándor a Braille-írás világnapjának fontosságáról beszélt

A Braille-írás világnapján talán jobban tudatosodik az emberekben, hogy mennyire sokszínű társadalomban élünk. A társadalom egy olyan szövet, amelyben mindannyian egymásra vagyunk utalva, és ez alól senki sem kivétel, hiszen olykor ép látású embertársainknak is ugyanúgy segítségre van szükségük, mint ahogy a látássérült személyeknek is. Különbség csak a segítségnyújtás jellegében és módjában van. A látásunk elvesztése, illetve súlyos károsodása miatt az információk 70-80 százaléka nem jut el hozzánk a szemünkön keresztül. A Braille-írás részben ezt a hiányt pótolja. A különféle termékek esetében például nagy segítség, ha azok dobozán pontírásban is szerepel az adott árucikk neve, jellemző tulajdonsága. A Braille-könyvek jelentőségét is kiemelném, hiszen ezek segítségével tanulhatnak a diákok, művelődhetnek és olvashatnak a látássérült emberek