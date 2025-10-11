Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Illemtan kvíz: lehet, hogy udvariatlanabb vagy, mint gondolnád?

illemszabály
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 09:45
etikettudvariasságillemtankvíz
Tisztában vagy az udvariasság alapszabályaival, de ezekben a helyzetekben is tudnád mi az illendő? Töltsd ki a kvízt, mert most kiderül mennyire jó a modorod!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Emlékszel még minden apró szabályra, amit anno megtanítottak neked? Töltsd ki a kvízt, megnézzük mennyire állja meg a helyét a modorod!

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Az udvarias viselkedés egy kommunikációs forma. Azt üzenjük a vele, hogy megtiszteljük a másik embert, odafigyelünk rá. Ezért is fontos, hogy bizonyos helyzetekben, szituációkban tudd, mi a helyes és mitől fogsz udvariatlannak tűnni.

Illem, etikett és protokoll

Nos, nem ugyanarról beszélünk, bár sokan keverik ezt a három fogalmat. Más-más jelentésük van, de valóban e három alkotja együttesen a viselkedéskultúránkat, társas kapcsolataink szabályrendszerét.

Valójában az illem az, ami a mindennapi viselkedés alapköveit lefekteti. Azt, hogyan illik bemutatkozni, köszönni vagy megszólítani valakit. 

Az etikett különféle hivatalos, formális helyzetekre alkalmazható külön szabálysorokat ír le, amik általában a rangokat is figyelembe veszik. Ma már idejét múlt kifejezés, de régen különféle szertartások, udvari etikettek léteztek. Mai szerepe főleg a diplomáciára korlátozódik.

A protokoll pedig azt fedi le, egy-egy helyszínen, eseményen milyen az elvárt viselkedés.

Illemtan kvíz: mennyire vagy udvariatlan?

Lehet, hogy az udvariasság alapjai meg vannak: tisztában vagy vele, hogy társaságban nem illik sugdolózni vagy, hogy illik megköszönni, ha valaki segítséget nyújtott nekünk. De a nem mindennapi helyzetekben is tudod, hogy kell viselkedned? Töltsd ki a kvízt, és kiderül mennyire jó a modorod!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki nyújt kezet először a bemutatkozásnál?

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

