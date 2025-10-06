Legendás Kabos Gyula kvíz: mennyit tudsz a korszak egyik legnagyobb nevettetőjéről?

A kvíz, ami elrepít a nosztalgikus múltba, a magyar filmek aranykorába, ahol Kabos Gyula neve egyet jelentett a felhőtlen jókedvvel és szórakozással. A 20. század első felének népszerű komikusa a magyar filmgyártás legtöbbet foglalkoztatott művésze volt. Kann Gyula néven született 1887-ben Budapesten. A színészet alapjait Solymosi Elektől sajátította el, első szerepeit pedig Szabadkán játszotta el. Pályája innen Nagyváradra, majd a fővárosba vezetett, ahol a Király Színház színpadán is bemutatkozott a nagyérdeműnek. 1929 és 1930 között a Fővárosi Művész Színház igazgatójaként dolgozott, miközben filmszínészként is óriási sikereket aratott, több mint negyven alkotásban szerepelt. Nevéhez olyan klasszikusok fűződnek, mint a Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, a Lila akác, a Fizessen, nagysád! vagy a Lovagias ügy.

Kabos Gyula kvíz: 8 kérdés, amiből kiderül, mennyire emlékszel még a nagy komikusra

Fotó: Fortepan/Horváth József

Kvíz: 8 kérdés Kabos Gyuláról, a nagy nevettetőről

A színész óriás 1938 után zsidó származása miatt már nem léphetett színpadra, így családjával az Egyesült Államokba emigrált, ahol ugyan néhány alkalmi fellépése volt, de sosem tudta onnan folytatni fényes karrierjét, ahol hazánkban abbahagyta. 1941-ben hunyt el, hamvait pedig csak évtizedekkel később, 1996-ban helyezték örök nyugalomra a budapesti Farkasréti temetőben. A következő kvízzel Kabos Gyulára emlékezünk. Most kiderül, mennyire emlékszel még a nagy komikus életére és pályafutásara.