Kvíz: ha már 6 jó választ adsz, okosabb vagy, mint a magyarok fele

A kvízeknek köszönhetően játékos módon tesztelhetjük a tudásunkat, így nem csoda, hogy ilyen sokan imádják azokat Magyarországon is. Akármiről is szól egy ilyen teszt, az biztos, hogy mindenképp jól járunk vele, hiszen nem csupán próbára tehetjük magunka, de még tanulhatunk is a saját hibáinkból.

Illusztráció / Fotó: ImageFlow / Shutterstock

Most egy helyesírás kvízzel készültünk, ami azért is izgalmas, mert a magyar nyelv körbevesz minket, mindenhol magyar szavakat láthatunk, így az ember azt gondolná, hogy egy ilyen teszt nem okozhat gondot – egészen addig, amíg meg nem látjuk a kérdéseket, majd egyből gondolkodva vakarjuk a fejünket, hogy:

Hogyan is írjuk ezt?

Helyesírás kvízünkben mindössze 10 kérdés várja a bátrakat, akik próbára merik tenni a tudásukat. Vajon hány kérdésre jön jó válasz? Teszteld magad!